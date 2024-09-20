В Німеччині оголосили про кінець енергетичної кризи — Finance.ua
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В Німеччині оголосили про кінець енергетичної кризи

Світ
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Німецький міністр економіки Роберт Габек заявив, що країна подолала нестачу російського газу.
Про це повідомляє Welt.
«Відсутність російського газу більше не відчувається. Дефіциту газу більше немає», — сказав Габек.
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Повідомляється, що Німеччина понад два роки, з червня 2022 року, перебуває у стані аварійної ситуації щодо газової безпеки.
Його активували влітку 2022 року, коли росія почала скорочувати постачання газу в Німеччину, а потім взагалі перекрила експорт. Цей рівень тривоги досі не зняли, попри те, що найгірші побоювання не справдилися, і Німеччина успішно пройшла дві зими.
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До початку великої війни Німеччина була найбільшим імпортером російського газу.
Водночас Габек визнав, що ціни на газ у Німеччині відтепер перевищуватимуть докризовий рівень.
За матеріалами:
Економічна Правда
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