В Німеччині оголосили про кінець енергетичної кризи — Finance.ua

В Німеччині оголосили про кінець енергетичної кризи Сьогодні 07:18 — Світ

Німецький міністр економіки Роберт Габек заявив, що країна подолала нестачу російського газу.

Про це повідомляє Welt.

«Відсутність російського газу більше не відчувається. Дефіциту газу більше немає», — сказав Габек.

Читайте також Угорщина просить ЄС більше грошей для відмови від російського газу — Reuters

Повідомляється, що Німеччина понад два роки, з червня 2022 року, перебуває у стані аварійної ситуації щодо газової безпеки.

Його активували влітку 2022 року, коли росія почала скорочувати постачання газу в Німеччину, а потім взагалі перекрила експорт. Цей рівень тривоги досі не зняли, попри те, що найгірші побоювання не справдилися, і Німеччина успішно пройшла дві зими.

Читайте також Які країни ЄС найбільше залежні від російського газу — The Economist

До початку великої війни Німеччина була найбільшим імпортером російського газу.

Водночас Габек визнав, що ціни на газ у Німеччині відтепер перевищуватимуть докризовий рівень.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.