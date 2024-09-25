Автострахування в Німеччині: що треба знати українцям — Finance.ua

Автострахування в Німеччині: що треба знати українцям Сьогодні 08:39 — Технології&Авто

Автострахування в Німеччині: що треба знати українцям

Автострахування є важливою складовою автомобільної інфраструктури в будь-якій країні. Німеччина не є виключенням. Finance.ua розповідає , що треба знати про автострахування в цій країні.

У Німеччині існує три види страхування:

Haftpflicht (поліс цивільної відповідальності);

Teilkasko (відшкодування деяких видів шкоди, наприклад викрадення, пошкодження внаслідок стихійних лих, пожежі тощо);

Vollkasko (повне відшкодування, аналог повного каско).

Якщо перший варіант автострахування є обов’язковим, то два інших оформлюються виключно за бажанням водія. Тобто, як бачимо, тут повна відповідність із тим, що є в Україні, хоча певні відмінності все ж є.

Різниця полягає в тому, що на відміну від більшості країн, відсутність Haftpflicht у Німеччині вважається не адміністративним правопорушенням, а кримінальним. Таким чином, сісти за грати через відсутність німецької автоцивілки — цілком можливо.

Окрім позбавлення волі, можна ще й отримати чималий штраф, розмір якого сягає від 180 щоденних ставок. І це ще не все… Залежно від конкретних обставин вчинення правопорушення, водія можуть позбавити права керування транспортним засобом на термін до трьох років. Також існує ризик конфіскації автомобіля.

Яка вартість автоцивілки в Німеччині та сума покриття збитків

Вартість поліса автоцивілки на рік стартує від 250−300 євро. За даними Асоціації страховиків Німеччини у 2024 році середня ціна на поліс цивільної відповідальності становить близько 258 євро, середня вартість часткового каско — 58 євро, повного каско — 329 євро.

Загалом, на її ціну, як і в Україні, впливає безліч факторів: безаварійний стаж, вартість авто, стаж водіння, вік водія тощо. Враховується навіть те, скільки кілометрів водій проїжджає протягом року. Цікаво й те, що кожна страхова компанія вираховує по-різному.

Ціна та покриття залежать від конкретного випадку, проте існують мінімальні ліміти страхового покриття, яких повинні дотримуватись страхові компанії та клієнти. Зокрема, це:

7,5 млн євро за шкоду, завдану здоров’ю;

1,22 млн євро за шкоду, завдану власності;

50 тис. євро за чисті фінансові втрати.

Детальніше про відмінності страхування автомобілів у Німеччині та Україні читайте у статті за посиланням.

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