Автострахування в Німеччині: що треба знати українцям — Finance.ua
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Автострахування в Німеччині: що треба знати українцям

Технології&Авто
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Автострахування в Німеччині: що треба знати українцям
Автострахування в Німеччині: що треба знати українцям
Автострахування є важливою складовою автомобільної інфраструктури в будь-якій країні. Німеччина не є виключенням. Finance.ua розповідає, що треба знати про автострахування в цій країні.
У Німеччині існує три види страхування:
  • Haftpflicht (поліс цивільної відповідальності);
  • Teilkasko (відшкодування деяких видів шкоди, наприклад викрадення, пошкодження внаслідок стихійних лих, пожежі тощо);
  • Vollkasko (повне відшкодування, аналог повного каско).
Якщо перший варіант автострахування є обов’язковим, то два інших оформлюються виключно за бажанням водія. Тобто, як бачимо, тут повна відповідність із тим, що є в Україні, хоча певні відмінності все ж є.
Різниця полягає в тому, що на відміну від більшості країн, відсутність Haftpflicht у Німеччині вважається не адміністративним правопорушенням, а кримінальним. Таким чином, сісти за грати через відсутність німецької автоцивілки — цілком можливо.
Окрім позбавлення волі, можна ще й отримати чималий штраф, розмір якого сягає від 180 щоденних ставок. І це ще не все… Залежно від конкретних обставин вчинення правопорушення, водія можуть позбавити права керування транспортним засобом на термін до трьох років. Також існує ризик конфіскації автомобіля.

Яка вартість автоцивілки в Німеччині та сума покриття збитків

Вартість поліса автоцивілки на рік стартує від 250−300 євро. За даними Асоціації страховиків Німеччини у 2024 році середня ціна на поліс цивільної відповідальності становить близько 258 євро, середня вартість часткового каско — 58 євро, повного каско — 329 євро.
Загалом, на її ціну, як і в Україні, впливає безліч факторів: безаварійний стаж, вартість авто, стаж водіння, вік водія тощо. Враховується навіть те, скільки кілометрів водій проїжджає протягом року. Цікаво й те, що кожна страхова компанія вираховує по-різному.
Ціна та покриття залежать від конкретного випадку, проте існують мінімальні ліміти страхового покриття, яких повинні дотримуватись страхові компанії та клієнти. Зокрема, це:
  • 7,5 млн євро за шкоду, завдану здоров’ю;
  • 1,22 млн євро за шкоду, завдану власності;
  • 50 тис. євро за чисті фінансові втрати.

Детальніше про відмінності страхування автомобілів у Німеччині та Україні читайте у статті за посиланням.

Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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