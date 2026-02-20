Встановлення ГБО на імпортоване авто: що потрібно знати водіям Сьогодні 09:18 — Технології&Авто

Встановлення або демонтаж ГБО вважається переобладнанням транспортного засобу, тому потребує обов’язкової державної перереєстрації

Встановлення газобалонного обладнання (ГБО) можливе як для нових автомобілів, так і для вживаних транспортних засобів, ввезених з-за кордону до їх першої державної реєстрації в Україні. Усі зміни конструкції авто потребують обов’язкового оформлення в сервісних центрах МВС.

Про це нагадали в Головному сервісному центрі МВС.

ГБО для ввезених вживаних авто: порядок дій

Якщо автомобіль імпортовано з-за кордону, процедура включає кілька обов’язкових етапів:

Розмитнити автомобіль. Отримати дозвіл на встановлення ГБО від Головного сервісного центру МВС або ДП «ДержавтотрансНДІпроект». Встановити обладнання на сертифікованій станції технічного обслуговування. Пройти сертифікацію переобладнаного авто, отримати акт приймання-передачі від СТО та свідоцтво про погодження конструкції. Пройти експертне дослідження транспортного засобу в Експертній службі МВС. Звернутися до сервісного центру МВС для державної реєстрації транспортного засобу.

Після завершення процедури свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу видається із зазначенням виду пального (наприклад, S — бензин/газ).

У МВС підкреслюють, що інформація про встановлене ГБО вноситься виключно на підставі сертифіката відповідності.

Нові автомобілі

Для нових авто алгоритм залежить від того, коли саме встановлюється обладнання — до чи після державної реєстрації. У будь-якому випадку зміни в конструкції мають бути належним чином оформлені.

Встановлення або демонтаж ГБО вважається переобладнанням транспортного засобу, тому потребує обов’язкової державної перереєстрації.

Строки та необхідні документи

Після встановлення ГБО власник має протягом 10 днів із моменту отримання сертифіката відповідності звернутися до сервісного центру МВС для внесення змін до реєстраційних документів.

Для перереєстрації необхідно подати:

паспорт громадянина України або ID-картку (разом із витягом/довідкою про зареєстроване чи задеклароване місце проживання);

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

наявне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

акт приймання-передачі авто (у разі встановлення ГБО);

свідоцтво про погодження конструкції;

сертифікат відповідності або акт технічної експертизи;

митні документи (у разі реєстрації ввезеного з-за кордону вживаного авто);

для юридичних осіб — наказ про призначення відповідальної особи.

Присутність транспортного засобу під час перереєстрації не є обов’язковою.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.