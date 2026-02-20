0 800 307 555
Не всі компанії переживуть дефіцит памʼяті — CEO Phison

У другій половині 2026 року нестача оперативної пам’яті може змусити виробників скорочувати модельні лінійки або припиняти діяльність, якщо вони не зможуть забезпечити постачання компонентів.
Про це заявив генеральний директор Phison Пуа Кхейн-Сенг в інтерв’ю тайванському телеканалу Next TV, пише The Verge.
Phison — тайванська компанія, один із провідних світових розробників контролерів для SSD-накопичувачів і інших флеш-пристроїв. Її рішення використовуються багатьма виробниками твердотільних дисків, тому компанія безпосередньо залучена до ланцюгів постачання пам’яті та накопичувачів.

Виробники відмовлятимуться від окремих продуктів

За словами Кхейн-Сенга, ключовим фактором стане доступність DRAM. У разі дефіциту виробники можуть відмовлятися від окремих продуктів, а найменш стійкі компанії ризикують повністю залишити ринок. Також очікується зміна поведінки споживачів — користувачі частіше ремонтуватимуть техніку замість купівлі нової.
Основною причиною нестачі є стрімке зростання попиту з боку дата-центрів штучного інтелекту, які споживають значну частину світового виробництва пам’яті. Через це ціни на DRAM за останні місяці зросли у кілька разів.
Ринок оперативної пам’яті залишається висококонцентрованим — приблизно 93% виробництва контролюють три компанії. Хоча вони розширюють потужності, виробники діють обережно, щоб уникнути надвиробництва та можливого падіння цін у майбутньому.

Які галузі можуть постраждати

Дефіцит може вплинути на широкий спектр електроніки, включно з персональними комп’ютерами, смартфонами, серверами та відеокартами. Проблеми з постачанням можуть зачепити навіть великих виробників напівпровідників і споживчої техніки.
За матеріалами:
mezha.media
Технології
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Payment systems