Нідерланди планують скоротити термін дозволів на проживання для біженців — Finance.ua

Нідерланди планують скоротити термін дозволів на проживання для біженців Сьогодні 15:15 — Особисті фінанси

Нідерланди планують скоротити термін дозволів на проживання для біженців

Нідерланди можуть зменшити з п’яти до двох років термін дії дозволів на проживання для іноземців, які залишили свої країни через війну.

Про це заявила міністр з питань притулку та міграції Нідерландів Маржолейн Фабер, повідомляє Dutchnews.

Фабер заявляє, що хоче скоротити термін дії дозволів на проживання для біженців, які рятуються від війни, з п’яти до двох років у рамках своєї стратегії щодо запровадження найжорсткішого режиму надання притулку, що будь-коли існував.

За підсумками робочого візиту до Данії Фабер відзначила, що у цій країні видають лише короткострокові дозволи на проживання для біженців, і її це влаштовує.

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«Я хочу позбутися постійних дозволів на проживання, — сказала Фабер. — Зараз наш тимчасовий дозвіл на проживання розрахований на п’ять років, але якби це залежало від мене, його скоротили б до двох років».

На її думку, це зробить більш складним процес возз’єднання сімей. Раніше нідерландський уряд ухвалив рішення, що на возз’єднання з сім’єю зможуть розраховувати лише ті біженці, які мають житло, достатній дохід і прожили в Нідерландах не менше двох років.

Нагадаємо, раніше повідомлялось , уряд Нідерландів планує запровадити нові жорсткі антиміграційні заходи, які стануть одними з найсуворіших у Європейському Союзі. Відповідний анонс зробили після приходу до влади ультраправої Партії свободи Герта Вілдерса. Програма включає більш суворі перевірки на кордоні, пропорційне покарання порушників, обмеження на возз’єднання сімей, які передбачають заборону дорослим дітям приєднуватися до своїх батьків, а також акцент на примусовому поверненні.

Нідерланди — одна із країн ЄС, де значна частина українських біженців влаштовуються на роботу . Через великий потік людей у країні виник дефіцит місць у притулках.

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