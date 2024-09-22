Швеція має намір підвищити оборонні витрати — Finance.ua

Швеція має намір підвищити оборонні витрати Сьогодні 23:12 — Світ

Швеція має намір підвищити оборонні витрати

Швеція має намір збільшити фінансування оборони на 13 мільярдів шведських крон (1,3 мільярда доларів США) у держбюджеті на 2025 рік.

Про це повідомив міністр оборони Пал Йонсон, пише Reuters.

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Таким чином, загальні витрати на оборону досягнуть 138 мільярдів шведських крон.

Військові витрати зростуть у 2025 році до 2,4% ВВП з 2,2% цього року, заявив Йонсон на прес-конференції.

Раніше Комісія з питань оборони Швеції повідомила, що до 2030 року Швеція має додати близько 53 мільярдів крон (4,9 мільярда доларів США) щорічних витрат до свого військового бюджету.

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Також, згідно з планами, до 2030 року військові витрати Швеції зростуть до 2,6% від розміру її економіки.

до 350 тис. шведських крон (34 000 доларів). Нагадаємо, уряд Швеції планує збільшити виплати біженцям за повернення на Батьківщину

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