Швеція має намір підвищити оборонні витрати — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Швеція має намір підвищити оборонні витрати

Світ
15
Швеція має намір підвищити оборонні витрати
Швеція має намір підвищити оборонні витрати
Швеція має намір збільшити фінансування оборони на 13 мільярдів шведських крон (1,3 мільярда доларів США) у держбюджеті на 2025 рік.
Про це повідомив міністр оборони Пал Йонсон, пише Reuters.
Читайте також
Таким чином, загальні витрати на оборону досягнуть 138 мільярдів шведських крон.
Військові витрати зростуть у 2025 році до 2,4% ВВП з 2,2% цього року, заявив Йонсон на прес-конференції.
Раніше Комісія з питань оборони Швеції повідомила, що до 2030 року Швеція має додати близько 53 мільярдів крон (4,9 мільярда доларів США) щорічних витрат до свого військового бюджету.
Читайте також
Також, згідно з планами, до 2030 року військові витрати Швеції зростуть до 2,6% від розміру її економіки.
Нагадаємо, уряд Швеції планує збільшити виплати біженцям за повернення на Батьківщину до 350 тис. шведських крон (34 000 доларів).
За матеріалами:
Дзеркало Тижня
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.