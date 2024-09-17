Швеція збільшить виплати біженцям за повернення на Батьківщину — Finance.ua

Швеція збільшить виплати біженцям за повернення на Батьківщину Сьогодні 08:30 — Особисті фінанси

Швеція збільшить виплати біженцям за повернення на Батьківщину

Уряд Швеції планує збільшити виплати біженцям за повернення на Батьківщину до 350 тис. шведських крон (34 000 доларів).

Про це повідомляє Aftonbladet.

Про програму повернення для українців

Грантову програму планують запустити у 2026 році. Для цього у бюджеті зарезервують 1,4 млрд шведських крон. Цих коштів вистачить на участь у програмі 4000 осіб.

Подати заявку на грант можуть біженці та люди, яким надано захист. Також для цього їм має бути надано тимчасовий або постійний дозвіл на проживання.

Скільки платять зараз

Зараз біженці можуть отримати за повернення додому 10 тис. крон на дорослого та 5 тис. крон на дитину, але не більше ніж 40 тис. крон на сім’ю.

За даними шведської влади, в країні знаходиться 400−500 тис. мігрантів, які є безробітними або зазнають труднощів із заробітком. Їм сплачують допомогу, що надає додаткове навантаження на бюджет.

Довідка Finance.ua:

від червня до листопада 2024 року у Чехії працюватиме пілотний проєкт, який допоможе українцям повернутися додому, заявляли у Міністерстві внутрішніх справ Чехії. Подати заявку на повернення в Україну можна один раз. Якщо після цього людина подасть заяву на дозвіл на проживання протягом наступних 12 місяців у Чехії, їй доведеться сплатити половину витрат на повернення;

27 червня Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) проголосувала за виплату грошової допомоги українським громадянам, які повернуться додому після закінчення війни;



станом на кінець січня 2024 року за кордоном перебувають 4,9 млн громадян України, які виїхали через повномасштабне вторгнення. Фахівці вважають, що для стимуляції українців повертатися на Батьківщину необхідно налагоджувати співпрацю з країнами ЄС;



влада Ірландії розглядає можливість надання фінансової допомоги українцям з метою заохочення їх повернення додому після закінчення тимчасового захисту.

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