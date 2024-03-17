Яких заходів необхідно вжити для повернення українців з-за кордону — поради ЦЕС — Finance.ua
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Яких заходів необхідно вжити для повернення українців з-за кордону — поради ЦЕС

Казна та Політика
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Яких заходів необхідно вжити для повернення українців з-за кордону — поради ЦЕС
Яких заходів необхідно вжити для повернення українців з-за кордону — поради ЦЕС, Фото: Frankfurter Allgemeine Zeitung
Станом на кінець січня 2024 року за кордоном перебувають 4,9 млн громадян України, які виїхали через повномасштабне вторгнення.
Дослідники Центру економічної стратегії з’ясували, які настрої українських біженців та вплив їхнього неповернення на економіку України.
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За даними дослідження, переважною більшістю біженців з України є жінки та діти. Найбільше виїхало жінок у віці 35−44 років.
Найбільше українських біженців у Європі знаходиться у Німеччині (30%) та Польщі (22%).

Окрім ЄС, найбільше українців, прийнятих з початку повномасштабного вторгнення, у:

  • США — 280 тис. осіб;
  • Великій Британії - 253,2 тис.;
  • Канаді - 210,2 тис.​
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У дослідженні вказано, що у деяких країнах почали скорочувати надання соціальної допомоги біженцям та запроваджують більш жорсткі умови для них.
У майбутньому статус тимчасового захисту може трансформуватися у надання українцям свободи пересування і вибору місця проживання, аналогічно до громадян ЄС.​
У ЦЕС переконані, що за різними сценаріями за межами нашої країни можуть залишитись від 1,4 млн до 2,3 млн українців.​
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Фахівці вважають, що для стимуляції українців повертатися на Батьківщину необхідно налагоджувати співпрацю з країнами ЄС.

Що необхідно для повернення біженців:

  • швидка післявоєнна відбудова постраждалих регіонів;
  • допомога людям із постраждалих та окупованих регіонів на час відбудов;
  • розвиток державно-приватного партнерства;
  • збільшення ресурсів на комунікацію зі співвітчизниками за кордоном через дипломатичні представництва;
  • спрощення реінтеграції дітей до навчання в українських школах та вступу українських випускників іноземних шкіл до українських вузів;
  • забезпечення українських біженцям можливості вільного переміщення та вибору місця проживання, аналогічно правам громадян Європейського Союзу.
Нагадаємо, за даними ООН, від початку повномасштабного вторгнення росії за кордон виїхало близько 6,5 млн біженців. Ще майже 3,7 мільйона стали внутрішньо переміщеними особами всередині країни.
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