Європейські держоргани дізнаються про українські доходи біженців — Finance.ua

Європейські держоргани дізнаються про українські доходи біженців Сьогодні 20:01 — Особисті фінанси

Європейські держоргани дізнаються про українські доходи біженців

Податкові ризики українців зростуть після отримання європейськими країнами доступу до «чутливих» даних.

Про це банкіри розповіли під час круглого столу, проведеного «Фінансовим клубом».

«Україна наразі рухається до впровадження стандарту автоматичного обміну інформацією, який називається Common Reporting Standard. Начебто імплементація знаходиться на завершальній стадії. Навіть якщо не по всіх клієнтах буде передаватися ця інформація, то це зовсім не означає, що через деякий час вся інформація не буде передаватися», — каже заступниця голови правління банку «Глобус» Ганна Довгальська.

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Це вплине на українців, які постійно мешкають в Європі. «Всі розуміють, що ті, хто 183 дні перебував на території іншої країни, вже може бути її податковим резидентом. Але є трактовка, що суб'єкт повинен визнати себе таким резидентом, що він свій центр життєвих інтересів переніс до цієї країни. Люди, які за кордоном отримують соціальну допомогу, повинні визначитися, де вони, і привести свої доходи та витрати в порядок. Бо ризик такий є, що будуть передавати інформацію, і потім будуть виникати питання», — зазначила Ганна Довгальська.

Поки що українці обходять ці ризики, не приймаючи перекази на іноземні картки. «Коли ти отримуєш в країні допомогу і тебе спіймають на наявності іншого доходу, ти втратиш цю допомогу. Тому зараз українці розраховуються нашими картками, поки обміну такою інформацією немає», — розповідає Денис Воробйов.

Першою країною, яка почне моніторити доходи українців, стане Польща. «Це дійсно ще один виклик нашим людям, тому що з Польщі є інформація, що це може бути по великим статкам. Це не буде стосуватися 20−30 тис. грн, які пересилаються. Спочатку це будуть дуже великі суми», — пояснив директор департаменту розробок інноваційних технологій ПУМБ Денис Воробйов.

Фінансовий клуб За матеріалами:

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