Яка кількість українських біженців перебуває за кордоном — дані ООН — Finance.ua
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Яка кількість українських біженців перебуває за кордоном — дані ООН

Світ
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Фото: Euractiv
Фото: Euractiv
Від початку повномасштабного вторгнення росії за кордон виїхало близько 6,5 млн біженців. Ще майже 3,7 мільйона стали внутрішньо переміщеними особами всередині країни.
Про це в інтерв'ю NV розповіла речниця Агентства ООН у справах біженців в Україні (УВКБ ООН) Елізабет Арнсдорф Хаслунд.
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«На жаль, ми все ще маємо дуже велику кількість людей, які змінили місце свого проживання через війну в Україні. Це майже 3,7 млн внутрішньо переміщених осіб всередині України. І також — близько 6,5 млн біженців, які знаходяться за кордоном», — повідомила вона.

Скільки українців залишилося за кордоном

За словами Хаслунд, близько 6 млн українців, які виїхали за кордон, залишилися у країнах ЄС. Решта півмільйона — вирушили до інших країн.
Вона наголошує, що велика кількість громадян України вирішили покинути країну у перші дні після початку повномасштабної війни.
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Уже через тиждень після 24 лютого 2022-го кордон перетнули 1 млн осіб. Водночас з того часу і до сьогодні темп значно знизився.
«Цифри зараз уже не такі великі. Проте ми все ще бачимо людей, які перетинають кордон в обидва напрямки: виїжджають з України та в'їжджають до неї», — повідомила речниця Агентства ООН у справах біженців в Україні.

Підтримка Європейського Союзу

Говорячи про перші дні початку великого вторгнення, Хаслунд зазначила, що тоді проявилася готовність всієї Європи приймати українців.
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Зокрема, Європейський Союз активував Директиву про тимчасовий захист, надаючи можливість українцям отримати цей статус — швидкий та ефективний захист для людей, які вимушено покинули Україну через війну.
«Підтримка була звідусіль: від суспільства, від урядів, від приватного сектору, від звичайних людей, які відкривали свої домівки для українців, які допомагали. Ця масштабна реакція була дуже-дуже позитивною», — додала речниця УВКБ ООН.
Нагадаємо, Естонія, Данія, Норвегія, Литва та Латвія лідирують за загальними зобов’язаннями з допомоги Україні, якщо вимірювати допомогу у співвідношенні до ВВП цих країн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Espreso.tv
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