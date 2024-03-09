В Ірландії будують модульне житло для українських біженців: скільки коштів інвестували — Finance.ua

В Ірландії будують модульне житло для українських біженців: скільки коштів інвестували Сьогодні 17:22 — Світ

В Ірландії будують модульне житло для українських біженців: скільки коштів інвестували, rda-hm.gov.ua

В Ірландії інвестували 83 млн євро у будівництво модульних будинків. У деякі із них вже поселили більше 1000 українців.

Про це повідомляє bnnbreaking.com.

Уряд країни вже витратив зназну суму коштів для допомоги громадянам України, які вимушені просити тимчасовий захист у Ірландії.

Від початку повномасштабного вторгнення було видано 104 тис. постанов про тимчасовий захист. Зазначається, що за державною підтримкою на проживання українців уряд витратив приблизно 2 млрд євро.

Наразі в Ірландії будують модульне житло для біженців у 7 локаціях. На це було виділено майже 83 млн євро.

Читайте також У Молдові скорочують центри прийому біженців з України

Департамент у справах дітей, рівності, інвалідів, інтеграції та молоді оголосив, що кожен блок для розміщення чотирьох осіб, коштує 145 тис. євро. Це сума без урахування витрат на придбання землі та облаштування. До кінця 2023 року у 310 нових модульних будинках заселили 1240 мешканців.

Програма модульного житла передбачає будівництво додаткових об'єктів в Лукані (132 модульні будинки), Баллінасло (64) та Ратгоггіні (66), які призначені для розміщення більшої кількості біженців.

Уряд також надає виплати та можливості працевлаштування в різних секторах. Біженці мають доступ до освітніх, медичних та соціальних послуг. Багато з них отримали медичні картки і були зараховані до школи.

Читайте також Ірландія збільшить кількість житла для біженців з України

Водночас розвитку ірландської економіки сприяє працевлаштування 35 000 українських біженців — особливо у галузях, які відчувають нестачу робочої сили. Багато людей знайшли роботу у секторах проживання та харчування.

Нагадаємо, українські біженці, які приїдуть до Ірландії для тимчасового захисту, матимуть зменшені виплати. Новоприбулих навчатимуть та допомагатимуть знайти роботу. Зниження щотижневих ставок допомоги українцям уряд країни планує затвердити незабаром. Уряд Ірландії вирішив скоротити щотижневі виплати тим, хто виїхав під час повномасштабної війни в Україні, щоб зменшити потік людей через кризу з житлом.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.