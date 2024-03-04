У Молдові скорочують центри прийому біженців з України — Finance.ua

У Молдові скорочують центри прийому біженців з України Сьогодні 07:15 — Світ

Фото: Euractiv

Згідно з даними Агентства ООН у справах біженців, ситуація з біженцями у Молдові зазнала переходу з надзвичайної на інклюзивну, де біженці активно включені до суспільних процесів країни нарівні з місцевими жителями.

Про це повідомляє Radio Europa Liberă.

Наразі у Молдові перебуває більше 116 тис. українців, 45 тис. з яких — діти. Приблизно 65 тис. біженців з України прийняли більш ніж 17 тис. молдавських сімей, а 2,3 тис. перебувають у центрах розміщення.

Де приймають біженців з України

Зі 137 центрів прийому біженців, відкритих у 2022 році, залишилося лише 44. Ще чотири планують закрити за кілька тижнів. Один із таких центрів знаходиться у Нових Аненах. 15 українців, які мешкають там, переїдуть до центру, розташованого у Бульбоаку, де мешкають ще 12 осіб.

«Центр у Бульбоаці відкрився у лютому 2022 року. Тоді в центрі було 45 осіб. Зараз залишилося жити 12: неповні сім'ї, люди похилого віку та люди з особливими потребами», — розповіла керівниця центру Євгенія Буруяне.

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Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) та Всесвітня продовольча програма ООН (ЗПС ООН) — головні організації, які надають фінансову допомогу сім'ям, що приймають українських біженців. Також організації надають гаряче харчування та продовольчі ваучери біженцям, які мешкають у центрах у Молдові.

«Ситуація з біженцями у Молдові перейшла з надзвичайної фази до інклюзивної. Ми прагнемо того, щоб біженці відчували себе частиною молдавського суспільства», — сказала співробітниця УВКБ ООН із зовнішніх зв’язків Моніка Васкес.

Скільки українців офіційно працевлаштовано

Як повідомляє Національне агентство зайнятості, у Молдові працевлаштовано понад 1200 українських громадян. Більшість із них працюють у Кишиневі, Бєльцях та Гагаузії.

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З 24 лютого 2022 року по 31 січня 2024 року 2067 українців набули молдавського громадянства.

У системі надання притулку в Молдові зареєстровано 1203 особи, з них 204 мають статус біженця, 366 осіб користуються гуманітарним захистом, а 633 перебувають у процесі розгляду.

З початку повномасштабного вторгнення до Молдови в'їхало понад 1,4 млн українців, з них понад 116 тис. залишилися.

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