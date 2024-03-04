У Молдові скорочують центри прийому біженців з України — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Молдові скорочують центри прийому біженців з України

Світ
55
Фото: Euractiv
Фото: Euractiv
Згідно з даними Агентства ООН у справах біженців, ситуація з біженцями у Молдові зазнала переходу з надзвичайної на інклюзивну, де біженці активно включені до суспільних процесів країни нарівні з місцевими жителями.
Про це повідомляє Radio Europa Liberă.
Читайте також
Наразі у Молдові перебуває більше 116 тис. українців, 45 тис. з яких — діти. Приблизно 65 тис. біженців з України прийняли більш ніж 17 тис. молдавських сімей, а 2,3 тис. перебувають у центрах розміщення.

Де приймають біженців з України

Зі 137 центрів прийому біженців, відкритих у 2022 році, залишилося лише 44. Ще чотири планують закрити за кілька тижнів. Один із таких центрів знаходиться у Нових Аненах. 15 українців, які мешкають там, переїдуть до центру, розташованого у Бульбоаку, де мешкають ще 12 осіб.
«Центр у Бульбоаці відкрився у лютому 2022 року. Тоді в центрі було 45 осіб. Зараз залишилося жити 12: неповні сім'ї, люди похилого віку та люди з особливими потребами», — розповіла керівниця центру Євгенія Буруяне.
Читайте також
Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) та Всесвітня продовольча програма ООН (ЗПС ООН) — головні організації, які надають фінансову допомогу сім'ям, що приймають українських біженців. Також організації надають гаряче харчування та продовольчі ваучери біженцям, які мешкають у центрах у Молдові.
«Ситуація з біженцями у Молдові перейшла з надзвичайної фази до інклюзивної. Ми прагнемо того, щоб біженці відчували себе частиною молдавського суспільства», — сказала співробітниця УВКБ ООН із зовнішніх зв’язків Моніка Васкес.

Скільки українців офіційно працевлаштовано

Як повідомляє Національне агентство зайнятості, у Молдові працевлаштовано понад 1200 українських громадян. Більшість із них працюють у Кишиневі, Бєльцях та Гагаузії.
Читайте також
З 24 лютого 2022 року по 31 січня 2024 року 2067 українців набули молдавського громадянства.
У системі надання притулку в Молдові зареєстровано 1203 особи, з них 204 мають статус біженця, 366 осіб користуються гуманітарним захистом, а 633 перебувають у процесі розгляду.
З початку повномасштабного вторгнення до Молдови в'їхало понад 1,4 млн українців, з них понад 116 тис. залишилися.
За матеріалами:
Главком
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.