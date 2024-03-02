Портрет українських біженців в Іспанії: середній вік, освіта — Finance.ua

Портрет українських біженців в Іспанії: середній вік, освіта Сьогодні 18:00

Портрет українських біженців в Іспанії: середній вік, освіта

За даними Міністерства інтеграції, соціального забезпечення та міграції Іспанії, з початку конфлікту понад 201 тисяча українців, переважно жінок, шукали притулку в Іспанії. Наразі Іспанія посідає п’яте місце в Європейському Союзі за наданням тимчасового захисту, яким користуються 199 тис. осіб. 61 відсоток — жінки та 31 відсоток — неповнолітні діти.

Про це повідомляє SchengenVisaInfo.com.

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З них 31,7 відсотка — неповнолітні, всього 62 447 осіб, 61,2 відсотка — жінки, виявлено 1769 неповнолітніх без супроводу дорослих.

Середній вік

Становить 31 рік, може похвалитися високим рівнем освіти, понад 60 відсотків мають вищу освіту.

Процес інтеграції був вражаючим: 29 500 неповнолітніх навчалися в школах і отримали роботу 20 500 осіб, 53 відсотки з яких жінки.

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Як пояснює Міністерство, швидке створення чотирьох центрів CREADE (Reception, Attention, and Referral Centers) протягом декількох тижнів, подвоївши потужність системи прийому, виявилося вирішальним у забезпеченні необхідною документацією та екстреним розміщенням для потоку біженців, які прибувають щотижня.

Де розташовані центри допомоги

Ці центри, стратегічно розташовані в Мадриді, Барселоні, Аліканте та Малазі, задовольняють потреби українського населення, пропонуючи тимчасовий захист, послуги з прийому, допомогу в отриманні номерів соціального страхування, медичних карток, орієнтації з працевлаштування та юридичні консультації.

Наразі допомогу отримали понад 175 тис. осіб, близько 14 тис. досі знаходяться в іспанській системі прийому.

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Фінансова допомога на 1,4 млрд євро

Зобов’язання Іспанії за останні два роки перевищили 1,4 мільярда євро за рахунок фінансування як національного уряду, так і співфінансування ЄС.

У 2022 році було схвалено надзвичайну кредитну лінію в розмірі 1,2 мільярда євро, значну частину якої було виділено різним міністерствам, таким як охорони здоров’я та освіти, а потім розподілено між автономними громадами на основі обґрунтованих витрат.

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Фінансування ЄС також зіграло важливу роль: Комісія надала 28 мільйонів євро, інтегрованих у Національну програму Іспанії Фонду міграційного притулку та інтеграції (FAMI), і ще 209 мільйонів євро через Соціальний фонд ЄС (ESF). Таким чином, додаткові 50 мільйонів євро очікують остаточного затвердження Комісією в рамках ESF.

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