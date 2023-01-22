Іспанія видаватиме візи цифровим кочівникам: хто може податися на отримання Digital Nomad — Finance.ua

Іспанія видаватиме візи цифровим кочівникам: хто може податися на отримання Digital Nomad
Іспанія впроваджує новий тип візи Digital Nomad — віза для цифрових кочівників.
Така посвідка на проживання розрахована на іноземців, які можуть працювати з будь-якої точки світу, включаючи Іспанію, пише 24 канал.
У країні прийняли новий закон про цифрових кочівників, а прийом заявок на візу стартує уже в 2023 році. Все ще невідомі усі деталі отримання іноземцями такого дозволу на проживання, але відомі основні умови.
Іспанська віза для цифрових кочівників: основні положення
Робота може бути будь-якою віддаленою, йдеться не лише про працівників сфери IT. Якщо ви бухгалтер, працюєте в SMM або репетитор і можете з комп’ютером чи телефоном працювати з будь-якої точки світу, то це також ваша опція.
Важливо мати три роки стажу за цією професією або профільну освіту.
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Компанія, в якій ви працевлаштовані, повинна існувати не менш як рік і ви повинні в ній працювати не менш як 3 місяці.
На отримання візи документи можна подавати просто на території Іспанії. Навіть із туристичною візою. І навіть в останній день дії туристичної візи. Головне, аби ви легально перебували в країні.
Претендувати на отримання посвідки на проживання в Іспанії можуть й рідні власника візи цифрового кочівника. Долучати до програми можна і дітей, і чоловіка чи дружину, і навіть батьків.
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Посвідку на проживання видають на рік або на три роки. Це залежить від вашого робочого контракту. Потім можна продовжити ще на 2 роки, а згодом — отримати дозвіл на постійне проживання в Іспанії.
Іспанський уряд висуває вимоги і до мінімального доходу фрілансерів, які претендують на візи цифрових кочівників. Його рівень ще не встановлений, але, швидше за все, він удвічі перевищуватиме мінімальну заробітну плату в країні. Оскільки зараз вона становить 1 050 євро, то заявники повинні довести, що отримують не менш як 2-3 тисячі євро на місяць.
Нагадаємо, Хорватія, Чорногорія, Колумбія та Коста-Ріка названі найкращими країнами для цифрових кочівників у 2023 році.
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