Названо найкращі країни для цифрових кочівників у 2023 році — Finance.ua

Названо найкращі країни для цифрових кочівників у 2023 році Сьогодні 20:09 — Світ

Названо найкращі країни для цифрових кочівників у 2023 році

Хорватія, Чорногорія, Колумбія та Коста-Ріка названі найкращими країнами для цифрових кочівників у 2023 році.

Як пише Travel Off Path , всього на даний момент цифрові візи кочівників (DNV), що передбачають перебування в країні з можливістю віддаленої роботи на тривалий термін, пропонують приблизно 45 країн по всьому світу.

«Цифрове кочівництво — це, мабуть, прогресуюча тенденція номер один у подорожах, коли ціле покоління прагне проводити час на свіжому повітрі та досліджувати нові напрямки, зберігаючи при цьому стабільний дохід. Швидше, ніж ми коли-небудь очікували, влада бачить незвіданий потенціал у молодих, самодостатніх мандрівниках», — зазначають автори списку.

У список найбільш підходящих для цих цілей потрапили чотири країни на підставі як їхнього культурного надбання, так і простоти процесу подачі заяви на отримання візи і, найголовніше, сприятливих погодних умов круглий рік.

Найкращі країни для цифрових кочівників у 2023 році

1. Хорватія. Ця країна на Адріатичному узбережжі Балканського півострова з неймовірно багатою культурою випускає візи DNV з кінця 2020 року, ставши першою країною в Європі, яка офіційно прийняла цю тенденцію.

Щоб отримати візу цифрового кочівника в Хорватії, необхідно: заробляти не менше 2600 доларів США на місяць, придбати медичну страховку, пройти перевірку на наявність судимості, сплатити збір за тимчасовий дозвіл на проживання в розмірі 55-65 доларів США. Паспорт заявника повинен залишатися дійсним принаймні три місяці після запланованої дати виїзду з Хорватії.

Такі візи дійсні на термін до двох років і можуть бути подовжені.

2. Чорногорія. Ця країна в культурному плані дуже схожа на Хорватію, проте менш популярна. Ця країна тільки готується до запуску програми видачі віз цифрових кочівників, орієнтовно в 2023 році.

Деталі щодо чорногорської DNV все ще допрацьовуються: уряду ще належить підтвердити важливу інформацію, таку як фінансові критерії, які повинні бути дотримані, чи застосовується оподаткування до кочівників і хто де-факто має на це право.

Очікується, що учасники програми повинні будуть підтвердити, що вони отримують весь або більшу частину свого доходу з зарубіжних джерел, а також надати підтвердження наявності достатніх коштів, щоб забезпечити себе на час перебування в Чорногорії. Візи можуть бути видані на термін до двох років з моменту подачі заяви на їхнє отримання.

3. Колумбія. Країна видає візи DNV з серпня 2022 року, при цьому маючи порівняно низькі вимоги до мінімального доходу і набагато менший рівень бюрократії.

Такий дозвіл дозволяє віддаленим працівникам з-за меж Колумбії залишатися на національній території спочатку до двох років, якщо їхній дохід надходить з-за кордону і вони можуть відповідати дуже простим критеріям, визначеним урядом Колумбії. Серед них — наявність дійсного паспорта, термін дії якого не закінчується під час тимчасового проживання в Колумбії, підтвердження доходу в розмірі 684 доларів США на місяць, медична страховка, а також пройти перевірку даних і сплатити реєстраційний внесок у розмірі 22,80 долара США.

4. Коста-Ріка. Ця країна з теплим кліматом цілий рік запустила програму цифрових кочівників у липні 2022 року, при цьому встановивши мінімальні вимоги до претендентів.

Зокрема, місцева влада відмовилася від звичних перевірок біографічних даних, підтвердження доходу протягом наступних двох років і навіть особистих зустрічей.

Заявки обробляються онлайн, і візи будуть видаватися негайно при дотриманні наступних вимог: підтвердити роботу в компанії, розташованої за межами Коста-Ріки, або статус підприємця, заробляти мінімум 36 000 доларів США на рік і надати підтвердження медичної страховки на весь термін перебування в Коста-Ріці.

УНІАН За матеріалами:

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