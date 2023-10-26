Україна та Іспанія посилять співпрацю у сфері гарантування глобальної продовольчої безпеки — Finance.ua

Україна та Іспанія посилять співпрацю у сфері гарантування глобальної продовольчої безпеки Вчора 20:20 — Казна та Політика

Україна та Іспанія обговорили ключові напрямки посилення економічної співпраці між країнами, зокрема і гарантування глобальної продовольчої безпеки.

Як передає Укрінформ, про це йшлося під час зустрічі першого віцепрем'єр-міністра — міністра економіки України Юлії Свириденко та Надзвичайного і Повноважного Посла Королівства Іспанія в Україні Рікардо Лопес-Аранда Хагу, повідомляє пресслужба Мінекономіки

«Глобальна продовольча безпека — це один з напрямків, де ми розраховуємо на тісне співробітництво між нашими країнами. Попри військову агресію росії, Україна залишається гарантом світової продовольчої безпеки. Відтак ми маємо якнайшвидше відновити економічний потенціал наших земель та забезпечити безперешкодну доставку українського продовольства тим країнам, що його потребують. Тож розраховуємо на підтримку Іспанії в сфері розмінування українських сільгоспземель та в питаннях експорту продовольства», — зазначила Свириденко.

Під час зустрічі також були обговорені питання локалізації виробництва на території України, страхування воєнних ризиків для іспанських компаній, які співпрацюють з українським бізнесом тощо.

Як повідомлялося, для підтримки приватного сектора України Іспанія у липні 2023 року вирішила виділити 70 млн євро через Європейський інвестиційний банк на розбудову українського МСП. Іспанія також запроваджує два фінансові інструменти кожен по 30 млн євро: кредитні гарантії та відшкодування ризиків для іспанських компаній, які працюватимуть в Україні з реалізації проєктів відбудови.

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