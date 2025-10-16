Бізнесу все складніше шукати працівників: що ще заважає розвитку
У вересні українські підприємства все частіше скаржилися на труднощ із пошуком працівників — як кваліфікованих, так і некваліфікованих.
Паралельно зберігаються інші ключові проблеми, які впливають на розвиток бізнесу: від перебоїв з електроенергією до розриву ланцюжків постачання.
Про це свідчать результати «Нового щомісячного опитування підприємств» від Інституту економічних досліджень.
Знайти працівників ще складніше
- Частка компаній, які вказали, що знайти кваліфікованих працівників стало складніше, зросла з 50,1% у серпні до 52,8% у вересні.
- Ще більш помітне збільшення зафіксовано серед тих, кому важче знайти некваліфікованих працівників — з 36,3% до 39,6%.
У загальному рейтингу перешкод для бізнесу «брак робочої сили» трохи зменшився — із 62% у серпні до 60% у вересні, залишаючись головною проблемою для підприємств.
Лідери перешкод для бізнесу
Трійка основних проблем у вересні 2025 року залишилася незмінною:
- брак робочої сили — 60%;
- зростання цін на сировину та товари — 55%;
- небезпечно працювати — 51%.
Серед інших проблем, які виокремлюють підприємці: зменшення попиту (25%), складнощі з перевезенням сировини чи готових товарів по Україні (18%) та розрив ланцюжків постачання (17%).
Небезпечні умови роботи за регіонами
Питання безпеки є найбільш актуальним для великих підприємств, тоді як мікро-, малі та середні компанії оцінюють ризики приблизно однаково.
Найвищий рівень занепокоєння спостерігається у Вінницькій, Київській, Одеській, Харківській та Запорізькій областях — понад 80% підприємств вважають небезпечні умови перешкодою для ведення бізнесу.
Перебої з електроенергією
Як показало опитування, у серпні 2025 року 15% підприємств були змушені тимчасово призупиняти роботу через відключення електроенергії. Це призвело до втрати 3% загального робочого часу.
Найбільше від відключень світла постраждали мікропідприємства та підприємства Сумської і Дніпропетровської областей, а серед галузей найбільші втрати спостерігалися у металургії та металообробці.
Оцінка економічної політики Уряду
Ставлення бізнесу до економічної політики Уряду у вересні стало більш стриманим:
- Позитивні оцінки зменшилися з 8% до 4%
- Нейтральні оцінки зросли з 55% до 63%
- Негативні оцінки скоротилися з 25% до 21%
Стабільною лишається частка тих, хто вважає уряд регулятором (45%), тоді як підприємці, які сприймають уряд як перешкоду, зменшилися з 25% до 19%. Водночас рівень невизначеності зріс: частка тих, хто не зміг відповісти, збільшилася з 16% до 25%.
