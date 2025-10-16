Бізнесу все складніше шукати працівників: що ще заважає розвитку Сьогодні 09:04

Бізнесу все складніше шукати працівників: що ще заважає розвитку

У вересні українські підприємства все частіше скаржилися на труднощ із пошуком працівників — як кваліфікованих, так і некваліфікованих.

Паралельно зберігаються інші ключові проблеми, які впливають на розвиток бізнесу: від перебоїв з електроенергією до розриву ланцюжків постачання.

Про це свідчать результати «Нового щомісячного опитування підприємств» від Інституту економічних досліджень.

Знайти працівників ще складніше

Частка компаній, які вказали, що знайти кваліфікованих працівників стало складніше, зросла з 50,1% у серпні до 52,8% у вересні.

Ще більш помітне збільшення зафіксовано серед тих, кому важче знайти некваліфікованих працівників — з 36,3% до 39,6%.

У загальному рейтингу перешкод для бізнесу «брак робочої сили» трохи зменшився — із 62% у серпні до 60% у вересні, залишаючись головною проблемою для підприємств.

Лідери перешкод для бізнесу

Трійка основних проблем у вересні 2025 року залишилася незмінною:

брак робочої сили — 60%;

зростання цін на сировину та товари — 55%;

небезпечно працювати — 51%.

Серед інших проблем, які виокремлюють підприємці: зменшення попиту (25%), складнощі з перевезенням сировини чи готових товарів по Україні (18%) та розрив ланцюжків постачання (17%).

Небезпечні умови роботи за регіонами

Питання безпеки є найбільш актуальним для великих підприємств, тоді як мікро-, малі та середні компанії оцінюють ризики приблизно однаково.

Найвищий рівень занепокоєння спостерігається у Вінницькій, Київській, Одеській, Харківській та Запорізькій областях — понад 80% підприємств вважають небезпечні умови перешкодою для ведення бізнесу.

Перебої з електроенергією

Як показало опитування, у серпні 2025 року 15% підприємств були змушені тимчасово призупиняти роботу через відключення електроенергії. Це призвело до втрати 3% загального робочого часу.

Найбільше від відключень світла постраждали мікропідприємства та підприємства Сумської і Дніпропетровської областей, а серед галузей найбільші втрати спостерігалися у металургії та металообробці.

Оцінка економічної політики Уряду

Ставлення бізнесу до економічної політики Уряду у вересні стало більш стриманим:

Позитивні оцінки зменшилися з 8% до 4%

Нейтральні оцінки зросли з 55% до 63%

Негативні оцінки скоротилися з 25% до 21%

Стабільною лишається частка тих, хто вважає уряд регулятором (45%), тоді як підприємці, які сприймають уряд як перешкоду, зменшилися з 25% до 19%. Водночас рівень невизначеності зріс: частка тих, хто не зміг відповісти, збільшилася з 16% до 25%.

