0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Бізнесу все складніше шукати працівників: що ще заважає розвитку

140
Бізнесу все складніше шукати працівників: що ще заважає розвитку
Бізнесу все складніше шукати працівників: що ще заважає розвитку
У вересні українські підприємства все частіше скаржилися на труднощ із пошуком працівників — як кваліфікованих, так і некваліфікованих.
Паралельно зберігаються інші ключові проблеми, які впливають на розвиток бізнесу: від перебоїв з електроенергією до розриву ланцюжків постачання.
Про це свідчать результати «Нового щомісячного опитування підприємств» від Інституту економічних досліджень.

Знайти працівників ще складніше

  • Частка компаній, які вказали, що знайти кваліфікованих працівників стало складніше, зросла з 50,1% у серпні до 52,8% у вересні.
  • Ще більш помітне збільшення зафіксовано серед тих, кому важче знайти некваліфікованих працівників — з 36,3% до 39,6%.
У загальному рейтингу перешкод для бізнесу «брак робочої сили» трохи зменшився — із 62% у серпні до 60% у вересні, залишаючись головною проблемою для підприємств.
Бізнесу все складніше шукати працівників: що ще заважає розвитку

Лідери перешкод для бізнесу

Трійка основних проблем у вересні 2025 року залишилася незмінною:
  • брак робочої сили — 60%;
  • зростання цін на сировину та товари — 55%;
  • небезпечно працювати — 51%.
Серед інших проблем, які виокремлюють підприємці: зменшення попиту (25%), складнощі з перевезенням сировини чи готових товарів по Україні (18%) та розрив ланцюжків постачання (17%).
Бізнесу все складніше шукати працівників: що ще заважає розвитку

Небезпечні умови роботи за регіонами

Питання безпеки є найбільш актуальним для великих підприємств, тоді як мікро-, малі та середні компанії оцінюють ризики приблизно однаково.
Читайте також
Найвищий рівень занепокоєння спостерігається у Вінницькій, Київській, Одеській, Харківській та Запорізькій областях — понад 80% підприємств вважають небезпечні умови перешкодою для ведення бізнесу.
Бізнесу все складніше шукати працівників: що ще заважає розвитку

Перебої з електроенергією

Як показало опитування, у серпні 2025 року 15% підприємств були змушені тимчасово призупиняти роботу через відключення електроенергії. Це призвело до втрати 3% загального робочого часу.
Найбільше від відключень світла постраждали мікропідприємства та підприємства Сумської і Дніпропетровської областей, а серед галузей найбільші втрати спостерігалися у металургії та металообробці.
Бізнесу все складніше шукати працівників: що ще заважає розвитку

Оцінка економічної політики Уряду

Ставлення бізнесу до економічної політики Уряду у вересні стало більш стриманим:
  • Позитивні оцінки зменшилися з 8% до 4%
  • Нейтральні оцінки зросли з 55% до 63%
  • Негативні оцінки скоротилися з 25% до 21%
Читайте також
Стабільною лишається частка тих, хто вважає уряд регулятором (45%), тоді як підприємці, які сприймають уряд як перешкоду, зменшилися з 25% до 19%. Водночас рівень невизначеності зріс: частка тих, хто не зміг відповісти, збільшилася з 16% до 25%.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Бізнес
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems