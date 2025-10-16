Як ухвалювати інвестиційні рішення за допомогою AI: практичний воркшоп від Академії Мінфін Сьогодні 13:10

Штучний інтелект уже активно використовують у своїй роботі світові фонди, компанії та приватні інвестори. Він допомагає аналізувати ринки, оцінювати ризики та працювати з великими масивами даних.

Хочете дізнатися про це більше й інтегрувати AI у власний інвестиційний процес? Реєструйтесь на практичний онлайн-воркшоп від Академії Мінфін.

Тема воркшопу: «AI та інвестиції: як інвестору аналізувати дані й працювати з інструментами».

Розберемо, які AI-інструменти можуть бути корисними в роботі з інвестиціями, та розглянемо живу демонстрацію аналізу акцій, криптовалют і нерухомості. Ви навчитеся писати промпти так, щоб отримувати реальні дані, та зрозумієте, де межа між технологіями та здоровим глуздом інвестора.

Коли: 30 жовтня, початок о 19:00

Формат: онлайн, 1,5−2 год + 15−20 хв Q&A

Кому буде корисно

Цей воркшоп для всіх, хто цікавиться інвестиціями та сучасними технологіями:

для інвесторів і трейдерів, які хочуть підсилити свій аналіз сучасними інструментами:

для фінансових аналітиків, які працюють із великими обсягами даних:

для підприємців і керівників бізнесу, що хочуть прогнозувати ринкові тенденції;

для всіх, хто вивчає AI і хоче побачити його реальне застосування у фінансовій сфері.

Інформація буде цінною і для початківців в інвестиціях. Вона допоможе структурувати підхід і використовувати AI як помічника в роботі з інвестиціями.

Про що цей воркшоп

Спікер покаже на реальних прикладах, як штучний інтелект може допомагати інвестору, і пояснить:

Які завдання AI може виконувати ефективніше за людину

Найпоширеніші міфи про AI в інвестиціях

Як фонди, аналітичні компанії, приватні інвестори вже застосовують AI

Як AI допомагає аналізувати ринки: акції, ETF, криптовалюти

Використання AI для криптовалют: аналіз новин, on-chain даних, виявлення можливостей

Нерухомість: AI для оцінки ринку та ризиків

Як правильно ставити запитання до AI, щоб отримати корисний аналітичний результат

Приклади освітніх завдань: аналіз новини, порівняння компаній, оцінка ризиків активу

Демонстрація: як AI структурує дані (таблиці, ключові фактори, тренди)

Як критично оцінювати результати від AI

Практичне використання AI-інструментів та сервісів для інвестора

Як інтегрувати AI у власний процес аналізу: стратегічні поради

Після основної частини воркшопу спікер проведе Q&A-сесію (15−20 хв.), де відповість на запитання й дасть стратегічні поради.

Хто спікер

Воркшоп проведе Михайло Пацан — підприємець, інвестор, керуючий активами з 18-річним досвідом, експерт з міжнародних фінансових ринків.

Засновник першого Web3-університету Learn to Earn Global, IT-компанії AISync Global та блокчейн-протоколу захисту інтелектуальних активів Amsets.

Розробник методології застосування штучного інтелекту в інвестуванні (2019 р.).

Засновник і автор усіх навчальних курсів найбільшої академії фінансової грамотності (2016−2022 рр.). Лектор Києво-Могилянської бізнес-школи, KIEF Academy та університету Learn to Earn Global.

Автор численних статей для ділових видань, спікер спеціалізованих та міжнародних конференцій з питань штучного інтелекту, віртуальних активів, антикризової фінансової грамотності та інвестування.

Як відвідати подію

Кількість місць обмежена, тому радимо встигнути забронювати участь за ціною EARLY BIRDS — 1500 грн. Спеціальна ціна діє до 26 жовтня, відтак зросте.

Учасники отримають доступ до онлайн-трансляції, презентації, додаткових матеріалів та запису події. Також передбачені подарунки від Академії Мінфін.

Приєднуйтесь і дізнайтесь, як застосовувати AI-інструменти для глибшого інвестаналізу та ефективного управління активами.

