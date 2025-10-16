Як ухвалювати інвестиційні рішення за допомогою AI: практичний воркшоп від Академії Мінфін
Штучний інтелект уже активно використовують у своїй роботі світові фонди, компанії та приватні інвестори. Він допомагає аналізувати ринки, оцінювати ризики та працювати з великими масивами даних.
Хочете дізнатися про це більше й інтегрувати AI у власний інвестиційний процес? Реєструйтесь на практичний онлайн-воркшоп від Академії Мінфін.
Тема воркшопу: «AI та інвестиції: як інвестору аналізувати дані й працювати з інструментами».
Розберемо, які AI-інструменти можуть бути корисними в роботі з інвестиціями, та розглянемо живу демонстрацію аналізу акцій, криптовалют і нерухомості. Ви навчитеся писати промпти так, щоб отримувати реальні дані, та зрозумієте, де межа між технологіями та здоровим глуздом інвестора.
Коли: 30 жовтня, початок о 19:00
Формат: онлайн, 1,5−2 год + 15−20 хв Q&A
Кому буде корисно
Цей воркшоп для всіх, хто цікавиться інвестиціями та сучасними технологіями:
- для інвесторів і трейдерів, які хочуть підсилити свій аналіз сучасними інструментами:
- для фінансових аналітиків, які працюють із великими обсягами даних:
- для підприємців і керівників бізнесу, що хочуть прогнозувати ринкові тенденції;
- для всіх, хто вивчає AI і хоче побачити його реальне застосування у фінансовій сфері.
Інформація буде цінною і для початківців в інвестиціях. Вона допоможе структурувати підхід і використовувати AI як помічника в роботі з інвестиціями.
Про що цей воркшоп
Спікер покаже на реальних прикладах, як штучний інтелект може допомагати інвестору, і пояснить:
- Які завдання AI може виконувати ефективніше за людину
- Найпоширеніші міфи про AI в інвестиціях
- Як фонди, аналітичні компанії, приватні інвестори вже застосовують AI
- Як AI допомагає аналізувати ринки: акції, ETF, криптовалюти
- Використання AI для криптовалют: аналіз новин, on-chain даних, виявлення можливостей
- Нерухомість: AI для оцінки ринку та ризиків
- Як правильно ставити запитання до AI, щоб отримати корисний аналітичний результат
- Приклади освітніх завдань: аналіз новини, порівняння компаній, оцінка ризиків активу
- Демонстрація: як AI структурує дані (таблиці, ключові фактори, тренди)
- Як критично оцінювати результати від AI
- Практичне використання AI-інструментів та сервісів для інвестора
- Як інтегрувати AI у власний процес аналізу: стратегічні поради
Після основної частини воркшопу спікер проведе Q&A-сесію (15−20 хв.), де відповість на запитання й дасть стратегічні поради.
Хто спікер
Воркшоп проведе Михайло Пацан — підприємець, інвестор, керуючий активами з 18-річним досвідом, експерт з міжнародних фінансових ринків.
Засновник першого Web3-університету Learn to Earn Global, IT-компанії AISync Global та блокчейн-протоколу захисту інтелектуальних активів Amsets.
Розробник методології застосування штучного інтелекту в інвестуванні (2019 р.).
Засновник і автор усіх навчальних курсів найбільшої академії фінансової грамотності (2016−2022 рр.). Лектор Києво-Могилянської бізнес-школи, KIEF Academy та університету Learn to Earn Global.
Автор численних статей для ділових видань, спікер спеціалізованих та міжнародних конференцій з питань штучного інтелекту, віртуальних активів, антикризової фінансової грамотності та інвестування.
Як відвідати подію
Щоб стати учасником воркшопу, зареєструйтесь за посиланням.
Кількість місць обмежена, тому радимо встигнути забронювати участь за ціною EARLY BIRDS — 1500 грн. Спеціальна ціна діє до 26 жовтня, відтак зросте.
Учасники отримають доступ до онлайн-трансляції, презентації, додаткових матеріалів та запису події. Також передбачені подарунки від Академії Мінфін.
Приєднуйтесь і дізнайтесь, як застосовувати AI-інструменти для глибшого інвестаналізу та ефективного управління активами.
Поділитися новиною
Також за темою
Особи з інвалідністю другої групи отримають до 11 000 грн пенсії
Як ухвалювати інвестиційні рішення за допомогою AI: практичний воркшоп від Академії Мінфін
Кредитування бізнесу: які ризики існують після закінчення війни
«Нафтогаз» просить українців економити газ через атаку рф
Зовнішня допомога: скільки Україні не вистачає на 2026−2027 роки
Кабмін оновив правила евакуації населення: про що йдеться