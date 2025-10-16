0 800 307 555
День фінансів: обов’язкові пенсійні накопичення, запуск е-гривні, стан економіки України

У четвер, 16 жовтня, під час Київського міжнародного економічного форуму розглядалося багато важливих питань. Серед них:
Обов’язкові пенсійні накопичення
У 2017 році 25 найбільших пенсійних систем світу накопичили 43,5 трлн доларів. В Україні наразі близько 6 млрд гривень, тобто 150 млн доларів — це розмір всіх пенсійних накопичень українців.
Запуск е-гривні
Як і більшість центральних банків у світі, Україна працює над темою впровадження е-гривні та досліджує її. Про це повідомив заступник голови Нацбанку Олексій Шабан. За його словами під час пілотного проєкту будуть відбуватися певні транзакції між користувачами — фізособами і юрособами, а також державою — у питанні сплати податків.
Кредитування бізнесу
Міністерство економіки оцінює номінальний ВВП України у 2025 році у приблизно 9 трлн гривень, або трохи більш як 200 млрд доларів, якщо курс валюти до кінця року не зросте.
В Україні можуть започаткувати «народні IPO»
Багато українців хотіли б вкладати свої кошти, проте не знають куди саме їх інвестувати. Наразі у них на руках є приблизно 1 трлн гривень. Тому виникає питання у залученні інструменту, від якого люди отримували б умови, рівні з ОВДП, але при цьому не створювали б конкуренції облігаціям.
🌱Також сьогодні Finance.ua вивчив наявні варіанти та відповів на ці запитання про таке:
👉 Вигідно купити ОВДП в Україні: які існують варіанти
Скільки Україні не вистачає на 2026−2027 роки
Україна потребує близько 60 млрд доларів зовнішнього фінансування на 2026−2027 роки. Частину фінансування планують отримати через «репараційний кредит» за рахунок активів росії.
Бізнесу все складніше шукати працівників
У вересні українські підприємства все частіше скаржилися на труднощ із пошуком працівників — як кваліфікованих, так і некваліфікованих. Детально тут.
Заробітки, хто отримує найбільше
Середня зарплата у вакансіях на Єдиному порталі становить 23 тисячі гривень, це на 2 тисячі більше, ніж торік. Високі заробітки у Силах безпеки та оборони. Про це розказала директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк.
За матеріалами:
Finance.ua
