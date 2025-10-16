День фінансів: обов’язкові пенсійні накопичення, запуск е-гривні, стан економіки України Сьогодні 17:35

У четвер, 16 жовтня, під час Київського міжнародного економічного форуму розглядалося багато важливих питань. Серед них:

Обов’язкові пенсійні накопичення

У 2017 році 25 найбільших пенсійних систем світу накопичили 43,5 трлн доларів. В Україні наразі близько 6 млрд гривень, тобто 150 млн доларів — це розмір всіх пенсійних накопичень українців.

Запуск е-гривні

Про це Як і більшість центральних банків у світі, Україна працює над темою впровадження е-гривні та досліджує її.Про це повідомив заступник голови Нацбанку Олексій Шабан. За його словами під час пілотного проєкту будуть відбуватися певні транзакції між користувачами — фізособами і юрособами, а також державою — у питанні сплати податків.

Кредитування бізнесу

Міністерство економіки оцінює номінальний ВВП України у 2025 році у приблизно 9 трлн гривень, або трохи більш як 200 млрд доларів, якщо курс валюти до кінця року не зросте.

В Україні можуть започаткувати «народні IPO»

Багато українців хотіли б вкладати свої кошти, проте не знають куди саме їх інвестувати. Наразі у них на руках є приблизно 1 трлн гривень. Тому виникає питання у залученні інструменту, від якого люди отримували б умови, рівні з ОВДП, але при цьому не створювали б конкуренції облігаціям.

Скільки Україні не вистачає на 2026−2027 роки

Україна потребує близько 60 млрд доларів зовнішнього фінансування на 2026−2027 роки. Частину фінансування планують отримати через «репараційний кредит» за рахунок активів росії.

Також в НБУ розповіли, що відбувається з економікою країни.

Бізнесу все складніше шукати працівників

У вересні українські підприємства все частіше скаржилися на труднощ із пошуком працівників — як кваліфікованих, так і некваліфікованих. Детально тут.

Заробітки, хто отримує найбільше

Про це Середня зарплата у вакансіях на Єдиному порталі становить 23 тисячі гривень, це на 2 тисячі більше, ніж торік. Високі заробітки у Силах безпеки та оборони.Про це розказала директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк.

