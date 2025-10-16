0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Строки подання заяви на реєстрацію платником ПДВ — ДПС нагадала

Казна та Політика
12
Строки подання заяви на реєстрацію платником ПДВ — ДПС нагадала
Строки подання заяви на реєстрацію платником ПДВ — ДПС нагадала
У Головному управлінні ДПС у Полтавській області повідомили про порядок та строки подання заяви для реєстрації платником податку на додану вартість (ПДВ).
Процедура регламентується статтями 181−183 Податкового кодексу України.
Подати заяву за формою № 1-ПДВ (ідентифікатор J/F1310110) можна в електронному вигляді через Електронний кабінет платника на вебпорталі ДПС.
У податковій нагадують: якщо сума оподатковуваних операцій з постачання товарів чи послуг за останні 12 місяців перевищила 1 мільйон гривень (без урахування ПДВ), суб’єкт господарювання зобов’язаний зареєструватися платником ПДВ не пізніше 10 числа місяця, що настає після досягнення цього обсягу.
Строки подання заяви в інших випадках:
  • добровільна реєстрація — не пізніше ніж за 10 днів до початку податкового періоду, з якого особа бажає стати платником ПДВ;
  • перехід із спрощеної системи на загальну — до 10 числа першого місяця після переходу;
  • зміна ставки єдиного податку на таку, що передбачає сплату ПДВ — не пізніше ніж за 10 днів до початку відповідного місяця.
Новостворені підприємства та фізичні особи-підприємці можуть заявити про добровільну реєстрацію платниками ПДВ під час державної реєстрації або внесення змін до відомостей у Єдиному державному реєстрі.
Водночас податківці наголошують: одночасна реєстрація платником ПДВ та перехід на спрощену систему третьої групи зі ставкою, що передбачає сплату ПДВ, не допускається.
За матеріалами:
Finance.ua
Податки
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems