Строки подання заяви на реєстрацію платником ПДВ — ДПС нагадала

Строки подання заяви на реєстрацію платником ПДВ — ДПС нагадала

У Головному управлінні ДПС у Полтавській області повідомили про порядок та строки подання заяви для реєстрації платником податку на додану вартість (ПДВ).

Процедура регламентується статтями 181−183 Податкового кодексу України.

Подати заяву за формою № 1-ПДВ (ідентифікатор J/F1310110) можна в електронному вигляді через Електронний кабінет платника на вебпорталі ДПС.

У податковій нагадують: якщо сума оподатковуваних операцій з постачання товарів чи послуг за останні 12 місяців перевищила 1 мільйон гривень (без урахування ПДВ), суб’єкт господарювання зобов’язаний зареєструватися платником ПДВ не пізніше 10 числа місяця, що настає після досягнення цього обсягу.

Строки подання заяви в інших випадках:

добровільна реєстрація — не пізніше ніж за 10 днів до початку податкового періоду, з якого особа бажає стати платником ПДВ;

перехід із спрощеної системи на загальну — до 10 числа першого місяця після переходу;

зміна ставки єдиного податку на таку, що передбачає сплату ПДВ — не пізніше ніж за 10 днів до початку відповідного місяця.

Новостворені підприємства та фізичні особи-підприємці можуть заявити про добровільну реєстрацію платниками ПДВ під час державної реєстрації або внесення змін до відомостей у Єдиному державному реєстрі.

Водночас податківці наголошують: одночасна реєстрація платником ПДВ та перехід на спрощену систему третьої групи зі ставкою, що передбачає сплату ПДВ, не допускається.

