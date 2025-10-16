Кабмін оновив правила евакуації населення: про що йдеться Сьогодні 11:33 — Казна та Політика

Кабмін оновив правила евакуації населення: про що йдеться

Кабмін оновив правила евакуації населення із зон бойових дій та територій, де існує ризик їх початку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову уряду від 10 жовтня 2025 р. № 1307

Документ запроваджує створення державної інформаційної системи координації евакуації, що допоможе швидше організовувати перевезення, розміщення та надання допомоги людям, які змушені залишати свої домівки.

Міністерство соціальної політики має за три місяці створити й запустити цю систему. У ній будуть зібрані дані про евакуаційні маршрути, місця тимчасового проживання та гуманітарну допомогу.

Транзитні центри

Постанова вводить нову ланку в системі евакуації — транзитні центри. Це спеціально облаштовані пункти для короткострокового перебування евакуйованих осіб. Там забезпечуватимуть харчування, медичну допомогу, психологічну підтримку, а також допомогу у працевлаштуванні та відновленні документів.

Перебувати у таких центрах можна буде до семи днів, після чого людей направлятимуть до місць постійного чи тимчасового проживання. Для цього створюватимуть мультидисциплінарні команди з фахівців соціальної роботи, медиків, юристів та психологів.

Евакуація за участі волонтерів

Уряд дозволив залучати до евакуаційних заходів волонтерів та міжнародні гуманітарні організації. Вони зможуть допомагати в перевезенні людей, забезпеченні логістики, інформуванні та розміщенні переселенців.

До координації евакуаційних перевезень залучатимуть «Укрзалізницю» та місцеві адміністрації, які мають забезпечити транспорт для населення. Евакуація проводитиметься організовано, із супроводом і роз’ясненнями про маршрути, правила безпеки та місця прибуття.

Контроль і повернення

Постанова визначає, що повернення людей до звільнених територій відбуватиметься лише після підтвердження безпеки від Міноборони, ДСНС, Нацполіції, МОЗ та інших відомств. Рішення про дозвіл повернення ухвалюватимуть місцеві адміністрації.

Люди, які вирішать повернутися, зможуть скористатися організованим транспортом або власним авто. Для осіб з інвалідністю держава гарантує супровід і пріоритетне перевезення.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.