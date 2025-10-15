Мінфін залучив 19,5 млрд грн від розміщення ОВДП Сьогодні 16:38 — Казна та Політика

Міністерство фінансів 14 жовтня успішно провело розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), залучивши до державного бюджету 19,57 млрд грн.

Про це йдеться на сайті Мінфіну.

Дорозміщення військових облігацій з кодом UA4000237416 (399 днів, номінальний рівень дохідності 16,35%) забезпечило 2,57 млрд грн; UA4000237424 (616 днів, 17,10%) — 2,38 млрд грн.

UA4000237242, номіновані в доларах США (610 днів, 4,09%) принесли $152,17.

Облігації з кодом UA4000237556 (1 127 днів, 17,80%) було розміщені вперше. Вони забезпечили 3,13 млрд грн; UA4000237564 (1 379 днів, 14,89%) — 5,15 млрд грн.

