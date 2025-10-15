0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Мінфін залучив 19,5 млрд грн від розміщення ОВДП

Казна та Політика
12
Міністерство фінансів 14 жовтня успішно провело розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), залучивши до державного бюджету 19,57 млрд грн.
Про це йдеться на сайті Мінфіну.
Дорозміщення військових облігацій з кодом UA4000237416 (399 днів, номінальний рівень дохідності 16,35%) забезпечило 2,57 млрд грн; UA4000237424 (616 днів, 17,10%) — 2,38 млрд грн.
UA4000237242, номіновані в доларах США (610 днів, 4,09%) принесли $152,17.
Облігації з кодом UA4000237556 (1 127 днів, 17,80%) було розміщені вперше. Вони забезпечили 3,13 млрд грн; UA4000237564 (1 379 днів, 14,89%) — 5,15 млрд грн.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems