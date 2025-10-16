9 найбільш небезпечних високооплачуваних професій Сьогодні 08:39

9 найбільш небезпечних високооплачуваних професій

Висока зарплата завжди приваблює шукачів роботи, але чи готові всі ризикувати життям заради хорошої винагороди? Платформа Resume Now проаналізувала дані Бюро трудової статистики США, щоб визначити, які з найбільш прибуткових професій є одночасно найбільш небезпечними.

Виявилось, що більшість з них — практичні спеціальності, які не потребують вищої освіти. Саме такі роботи часто обирає покоління Z — люди, народжені з кінця 1990-х до початку 2010-х, для яких диплом не гарантує працевлаштування, зазначає Inc.

Експерт із кар’єри Кіт Спенсер підкреслює: обираючи такі професії, важливо розуміти, чи здатна людина ухвалювати критичні рішення в небезпечних умовах.

Resume Now зіставила рівень смертельного травматизму на робочому місці у 2023 році (у США) з медіанною зарплатою, щоб скласти рейтинг найнебезпечніших, але високооплачуваних професій у США. Усі суми вказані як річний дохід до сплати податків.

Топ-9 найнебезпечніших високооплачуваних професій

1. Фермери, тваринники та керівники сільськогосподарських підприємств



Загиблих: 171. Середня зарплата: 87 980 дол.

Небезпеки: робота з важкою технікою, великими тваринами та погодними умовами.

2. Пілоти та авіадиспетчери



Загиблих: 62. Середня зарплата: 198 100 дол.

Небезпеки: механічні несправності, погана погода, висока відповідальність за життя пасажирів.

3. Бригадири механіків, монтажників і ремонтників

Загиблих: 47. Середня зарплата: 75 820 дол.

Небезпеки: нагляд за важкими машинами, електричними системами та транспортом.

4. Монтажники та ремонтники ліній електропередачі

Загиблих: 27. Середня зарплата: 92 560 дол.

Небезпеки: ураження струмом, падіння та робота в складних погодних умовах.

5. Керівники будівельних проєктів

Загиблих: 21. Середня зарплата: 106 980 дол.

Небезпеки: падіння, аварії з технікою, будівельні ризики.

6. Менеджери з транспорту, зберігання та логістики

Загиблих: 9. Середня зарплата: 102 010 дол. Небезпеки: аварії, робота з важким обладнанням та небезпечними матеріалами.

7. Гірничі та геологічні інженери

Загиблих: 8. Середня зарплата: 101 020 дол.

Небезпеки: обвали, вибухи, токсичні речовини.

8. Капітани, штурмани і пілоти морських суден

Загиблих: 5. Середня зарплата: 85 540 дол.

Небезпеки: шторми, аварії суден, складні умови роботи в морі.

9. Менеджери промислового виробництва

Загиблих: 5. Середня зарплата: 121 440 дол.

Небезпеки: постійна робота з важкими механізмами та фабричними процесами.

