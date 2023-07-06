Іспанія побила історичний рекорд за кількістю туристів — Finance.ua
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Іспанія побила історичний рекорд за кількістю туристів

Світ
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Іспанія побила історичний рекорд за кількістю туристів
Іспанія побила історичний рекорд за кількістю туристів
Кількість туристів, які відвідали Іспанію, у травні зросла на 17,6% у річному вираженні і становила 8,2 млн.
Це рекордний показник для травня за всю історію спостережень в Іспанії, зазначає MarketWatch.
Показник перевищив травневий рівень допандемійного 2019 року на 3,8%.
Туристи витратили 9,73 мільярда євро або в середньому близько 1183 євро на людину, що на 3% більше, ніж торік.
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Найбільше туристів до Іспанії в травні прибуло з Великої Британії - понад 1,8 млн, або 22,2% від загальної кількості. Далі йдуть Франція та Німеччина — 1,2 млн і майже 1,1 млн гостей відповідно.
Найпомітніший приріст у річному вираженні серед окремих країн показали США, звідки в травні приїхало на 38,8% більше людей, ніж роком раніше.

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За матеріалами:
НВ
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