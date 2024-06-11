Гроші за повернення додому: що відомо про виплати українцям у Чехії — Finance.ua

Гроші за повернення додому: що відомо про виплати українцям у Чехії Сьогодні 20:01 — Особисті фінанси

Гроші за повернення додому: що відомо про виплати українцям у Чехії

Від червня до листопада 2024 року у Чехії працюватиме пілотний проєкт, який допоможе українцям повернутися додому, заявляли у Міністерстві внутрішніх справ Чехії.

Про це йдеться у статті Finance.ua.

Уряд Чехії затвердив пілотну програму, яка сприятиме тим українцям, які хочуть повернутися в Україну.

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«Ми хочемо запропонувати допомогу тим, хто, наприклад, за станом здоров’я чи сімейними обставинами хоче повернутися додому. Ця допомога полягатиме переважно у купівлі квитків, у деяких особливо серйозних випадках, наприклад, у наданні швидкої допомоги», — сказав міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан.

За пілотним проєктом підтримку отримають 430 людей:

400 з них отримають квитки додому;

ще 30 тяжкохворим нададуть спеціальний медичний транспорт.

Подати заявку на повернення в Україну можна один раз. Якщо після цього людина подасть заяву на дозвіл на проживання протягом наступних 12 місяців у Чехії, їй доведеться сплатити половину витрат на повернення.

Довідка Finance.ua:

Зміни до програми підтримки українців із тимчасовим захистом у Чехії набудуть чинності з 1 вересня 2024 року. Згідно з нововведеннями, біженці повинні будуть виїхати з тимчасового житла через 90 днів проживання і шукати квартири чи кімнати самостійно. Зараз діє обмеження у 150 днів.



3 квітня 2024 року Міністерство внутрішніх справ Чехії презентувало поправки до закону Lex Ukraine. Завдяки цим поправкам українці зможуть отримати дозвіл на довгострокове проживання після виконання певних умов.

Міністерство інформує, що українські біженці, які не потребують допомоги держави та є економічно незалежними від неї, зможуть вийти зі статусу тимчасового захисту та отримати статус відповідно до закону «Про проживання іноземців» у формі довгострокового проживання.



Детально про умови надання гуманітарної допомоги в Чехії читайте у статті за посиланям.

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