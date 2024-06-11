Гроші за повернення додому: що відомо про виплати українцям у Чехії — Finance.ua
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Гроші за повернення додому: що відомо про виплати українцям у Чехії

Особисті фінанси
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Гроші за повернення додому: що відомо про виплати українцям у Чехії
Гроші за повернення додому: що відомо про виплати українцям у Чехії
Від червня до листопада 2024 року у Чехії працюватиме пілотний проєкт, який допоможе українцям повернутися додому, заявляли у Міністерстві внутрішніх справ Чехії.
Про це йдеться у статті Finance.ua.
Уряд Чехії затвердив пілотну програму, яка сприятиме тим українцям, які хочуть повернутися в Україну.
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«Ми хочемо запропонувати допомогу тим, хто, наприклад, за станом здоров’я чи сімейними обставинами хоче повернутися додому. Ця допомога полягатиме переважно у купівлі квитків, у деяких особливо серйозних випадках, наприклад, у наданні швидкої допомоги», — сказав міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан.
За пілотним проєктом підтримку отримають 430 людей:
  • 400 з них отримають квитки додому;
  • ще 30 тяжкохворим нададуть спеціальний медичний транспорт.
Подати заявку на повернення в Україну можна один раз. Якщо після цього людина подасть заяву на дозвіл на проживання протягом наступних 12 місяців у Чехії, їй доведеться сплатити половину витрат на повернення.

Довідка Finance.ua:

  • Зміни до програми підтримки українців із тимчасовим захистом у Чехії набудуть чинності з 1 вересня 2024 року. Згідно з нововведеннями, біженці повинні будуть виїхати з тимчасового житла через 90 днів проживання і шукати квартири чи кімнати самостійно. Зараз діє обмеження у 150 днів.
  • 3 квітня 2024 року Міністерство внутрішніх справ Чехії презентувало поправки до закону Lex Ukraine. Завдяки цим поправкам українці зможуть отримати дозвіл на довгострокове проживання після виконання певних умов.
  • Міністерство інформує, що українські біженці, які не потребують допомоги держави та є економічно незалежними від неї, зможуть вийти зі статусу тимчасового захисту та отримати статус відповідно до закону «Про проживання іноземців» у формі довгострокового проживання.
Детально про умови надання гуманітарної допомоги в Чехії читайте у статті за посиланям.
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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