З якими труднощами при працевлаштуванні стикаються українські лікарі у Чехії — Finance.ua
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З якими труднощами при працевлаштуванні стикаються українські лікарі у Чехії

Світ
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Лікар
Лікар
У Чехії є дефіцит медичних працівників, але українським лікарям, які є біженцями, досі важко працевлаштуватися. Для отримання дозволу на практику українцям потрібно пройти атестацію, яка може займати до двох років.
Про це повідомляє ukraina.radio.cz.
Зазначається, що іспити треба скласти чеською мовою.
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Українські лікарі, які прибули до Чехії навесні 2022 року, могли б лише цієї осені отримати дозвіл на практику у цій країні. На заваді роботі за фахом — тривалий атестаційний процес та необхідність вивчити чеську мову.
«Це дуже складний і для біженців де-факто нескінченний процес», — розповів заступник голови Чеського лікарського товариства Циріл Муха.
За його словами, нострифікація українського диплому триває кілька місяців, а після цього необхідно скласти письмовий професійний іспит.
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У цьому тесті дві тисячі складних питань. Також треба відбути шестимісячне стажування у лікарні, заплативши за це сотні євро.
«Навіть якби все відбувалося цілком добре, все одно це триває до двох років. Але там іще є величезні затягування», — додав він.
У його терапевтичному кабінеті працює асистенткою лікар з України Оксана Денисюк. Вона розпочала своє стажування у вересні 2023 року і завершила його в березні. Але скласти апробаційні іспити чеською мовою зможе лише восени 2024 року — через вимогу тримісячного періоду після стажування.
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За її словами, вивчити мову було найтяжчим завданням. Вона почала її вчити у березні 2022 року, але мовний іспит лякає її найбільше. Українка матиме 5 спроб на його складання. Біженка планує залишатися у Чехії до закінчення війни.
Інші українки, які стажувалися у Циріла Мухи, заробляли на життя роботою у барі чи садовому господарстві.
Щоб допомогти українським лікарям подолати перешкоди до практики в Чехії, він з колегами започаткував проект «Україна».
«Коли років п’ять тому приїжджав хтось із-за кордону і хотів у нас працювати лікарем, то мусив бути готовий до того, що це буде довгий і складний процес. Але ці люди не прихали з власної волі, це ж біженці від війни», — пояснив медик.
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Проте у чеському МОЗ змін для спрощення апробаційного процесу для фахівців із-поза меж ЄС не планують і наполягають на виконанні всіх вимог.
Міністр Властіміл Валек раніше заявив, що система визнання кваліфікації лікарів із-поза меж ЄС не буде змінюватися через необхідність дотримуватися єдиних стандартів Європейського союзу.
Нагадаємо, з 1 вересня змінюються умови надання державного гуманітарного житла. Всі біженці, включно з вразливими особами, повинні покинути безплатне житло в Чехії або домовитися про оплату, якщо вичерпали термін 90 днів станом на цю дату.

Життя в Празі: вартість житла, їжі, проїзду

За матеріалами:
РБК-Україна
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