Інтеграція українських біженців у німецький ринок праці займе не один рік — дослідження Сьогодні 16:06 — Світ

Інтеграція українських біженців у німецький ринок праці займе не один рік — дослідження

Лише через 10 років інтеграції середній рівень зайнятості серед українських біженців у Німеччині сягне 55%. Повільне працевлаштування зумовлене високою часткою матерів-одиначок, а також порівняно поганим станом здоров’я.

Про це йдеться в дослідженні Інституту дослідження ринку праці та професій (IAB).

За даними дослідження, від початку повномасштабного російського вторгнення кількість біженців з України в Німеччині максимально зросла. Це відобразиться на майбутньому ринку праці у ФРН.

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«З початку російсько-загарбницької війни проти України кількість громадян України в Німеччині зросла з 156 тис. до 1 млн 240 тис. Хоча значна частина цих людей планує повернутися в Україну після закінчення війни, зрозуміло, що чим довше триває війна, тим більше розглядається довготривале чи постійне перебування українців у Німеччині. На цьому тлі дослідження моделює різні сценарії інтеграції українських біженців у ринок праці Німеччини», — йдеться дослідженні.

Коли українці зможуть інтегруватися у німецький ринок праці

У Німеччині замислюються над інтеграцією українських біженців у ринок праці. Однак це займе не один рік.

Згідно з дослідженням, рівень зайнятості українських біженців сягне 45% через п’ять років і 55% через десять років.

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Основною відмінністю між біженцями з України та іншими у тому, що серед біженців переважають жінки та діти. Вони також мають вищий середній вік та гірше здоров’я.

Висока частка батьків-одинаків і порівняно поганий стан здоров’я українських біженців мають гальмівний вплив на розвиток рівня зайнятості.

У той же час, відносно високий рівень освіти та професійної підготовки, а також очікуваний розвиток мовних навичок мають позитивний вплив.

Як пишуть дослідники Інституту дослідження ринку праці та професій, зростаюча напруга на ринку праці також має сильний позитивний вплив.

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Зазначається, що працевлаштуванню заважає уповільнення німецької економіки, хоча прогнозують, що ситуація може швидко покращитися, коли економіка відновиться через зростання демографії.

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У ФРН виселяють із квартир для біженців 1700 українців. Звільнити житло в одному з районів у землі Саксонія втікачів від війни зобов’язали до липня. Квартири мають передати шукачам притулку з інших країн.

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