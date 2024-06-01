Інтеграція українських біженців у німецький ринок праці займе не один рік — дослідження
Лише через 10 років інтеграції середній рівень зайнятості серед українських біженців у Німеччині сягне 55%. Повільне працевлаштування зумовлене високою часткою матерів-одиначок, а також порівняно поганим станом здоров’я.
Про це йдеться в дослідженні Інституту дослідження ринку праці та професій (IAB).
За даними дослідження, від початку повномасштабного російського вторгнення кількість біженців з України в Німеччині максимально зросла. Це відобразиться на майбутньому ринку праці у ФРН.
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«З початку російсько-загарбницької війни проти України кількість громадян України в Німеччині зросла з 156 тис. до 1 млн 240 тис. Хоча значна частина цих людей планує повернутися в Україну після закінчення війни, зрозуміло, що чим довше триває війна, тим більше розглядається довготривале чи постійне перебування українців у Німеччині. На цьому тлі дослідження моделює різні сценарії інтеграції українських біженців у ринок праці Німеччини», — йдеться дослідженні.
Коли українці зможуть інтегруватися у німецький ринок праці
У Німеччині замислюються над інтеграцією українських біженців у ринок праці. Однак це займе не один рік.
Згідно з дослідженням, рівень зайнятості українських біженців сягне 45% через п’ять років і 55% через десять років.
Основною відмінністю між біженцями з України та іншими у тому, що серед біженців переважають жінки та діти. Вони також мають вищий середній вік та гірше здоров’я.
Висока частка батьків-одинаків і порівняно поганий стан здоров’я українських біженців мають гальмівний вплив на розвиток рівня зайнятості.
У той же час, відносно високий рівень освіти та професійної підготовки, а також очікуваний розвиток мовних навичок мають позитивний вплив.
Як пишуть дослідники Інституту дослідження ринку праці та професій, зростаюча напруга на ринку праці також має сильний позитивний вплив.
Зазначається, що працевлаштуванню заважає уповільнення німецької економіки, хоча прогнозують, що ситуація може швидко покращитися, коли економіка відновиться через зростання демографії.
Нагадаємо, у Федеральному міністерстві внутрішніх справ Німеччини хочуть встановити фіксований режим прийому українських біженців по ЄС. Країна приймає у 20 разів більше українців, ніж Франція.
У ФРН виселяють із квартир для біженців 1700 українців. Звільнити житло в одному з районів у землі Саксонія втікачів від війни зобов’язали до липня. Квартири мають передати шукачам притулку з інших країн.
Для біженців у Німеччині: виплати, строки, умови
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