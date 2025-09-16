росія переходить на бартерну торгівлю з Китаєм для обходу санкцій — Reuters Сьогодні 09:14 — Світ

Уперше з 1990-х років росія повертається до бартеру в зовнішній торгівлі, обмінюючи пшеницю і льон на автомобілі та будівельні матеріали.

Про це йдеться в матеріалі Reuters

Медіаресурс нагадує, що США, Європа та їхні союзники наклали на росію понад 25 000 різних санкцій, починаючи з 2014 року, намагаючись потопити російську економіку вартістю 2,2 трильйона доларів. Деякі каральні заходи, зокрема відключення російських банків від платіжної системи SWIFT у 2022 році та попередження Вашингтона китайським банкам минулого року про неприпустимість підтримки військових дій Росії, посилили побоювання щодо вторинних санкцій.

«Китайські банки бояться потрапити до списку санкцій, під вторинні санкції, тому вони не приймають гроші з росії», — повідомило Reuters джерело на ринку платежів.

Це спонукало до появи бартерних операцій, які набагато складніше відстежити, зазначає видання. У 2024 році міністерство економіки росії опублікувало 14-сторінковий «Посібник з міжнародних бартерних операцій», в якому підприємствам даються поради щодо використання цього методу для обходу санкцій. У ньому навіть пропонується створити торговельну платформу, яка б працювала як бартерна біржа.

Донедавна не було майже жодних свідчень про такі операції, однак тепер Reuters змогло ідентифікувати вісім таких операцій з товарами в натуральній формі на основі торгових джерел, публічних заяв митних служб та заяв компаній. Так, минулого місяця китайська компанія Hainan Longpan Oilfield Technology Co. прагнула обміняти сталь та алюмінієві сплави на суднові двигуни.

В іншій угоді, про яку повідомили два торгові джерела, китайські партнери обміняли автомобілі, куплені в Китаї, на пшеницю у російських партнерів. У двох інших угодах насіння льону було обміняно на побутову техніку та будівельні матеріали з Китаю, як свідчать митні декларації. Експерти, обізнані із зовнішньою торгівлею росії, заявили, що одна з угод з льоном, зареєстрована в декларації 2024 року митною службою Уральського регіону росії, була оцінена в розмірі близько 100 000 доларів. Китай є основним імпортером російського насіння льону.

В інших угодах метали поставлялися до Китаю в обмін на машини, китайські послуги обмінювалися на сировину, а російський імпортер купував алюміній, щоб розрахуватися з китайською компанією. Одна угода була укладена з Пакистаном. Деякі бартерні угоди дозволили імпортувати західні товари до росії попри санкції, повідомили два джерела, обізнані з цими угодами, не надаючи деталей про те, які саме товари.

Reuters не змогло встановити загальну вартість або обсяг бартерних операцій у російській економіці через непрозорість цих операцій. Одне з торгових джерел, яке висловилося на умовах анонімності, зазначило, що ця система допомагає обійти санкції, які відключають російські банки від доларових і євротранзакцій.

Троє аналітиків заявили, що можливою ознакою масштабів бартерних розрахунків є розбіжність між статистикою зовнішньої торгівлі центрального банку та даними митної служби, яка в першому півріччі цього року сягнула 7 мільярдів доларів. У відповідь на запит про коментар митна служба росії підтвердила, що бартер здійснювався з різними країнами «для широкого спектру товарів», однак, за їхніми словами, кількість бартерних операцій була незначною порівняно із загальним обсягом зовнішньоторговельних контрактів.

За опублікованими даними Федеральної митної служби, профіцит зовнішньої торгівлі росії в січні-липні зменшився на 14%, якщо порівняти з попереднім роком, до 77,2 млрд дол. Експорт за цей період зменшився на 11,5 млрд дол. до 232,6 млрд дол., а імпорт збільшився на 1,2 млрд дол. до 155,4 млрд дол.

Бартер — не єдиний спосіб обійти санкції. Деякі трейдери використовують так званих платіжних агентів, які за певну плату сприяють здійсненню платежів за допомогою різних схем, але такі операції можуть бути ризикованими. Інші способи здійснення платежів — через російський державний банк ВТБ, який має філію в Шанхаї, або використовуючи криптовалюти, прив’язані до долара США.

