Китайські бренди масово закривають свої автосалони в росії Сьогодні 05:25 — Технології&Авто

Китайські бренди масово закривають свої автосалони в росії

З 1 січня по 1 вересня цього року кількість автомобільних салонів і шоурумів у росії впала на 9% і склала 7284 точки.

Про це повідомляє російське видання журналу Forbes

Якщо казати про міста-мільйонники, то найбільше падіння зафіксовали у Ростові-на-Дону (-29,3%), Воронежі (-18,8%), Красноярську (-17,2%), а також Волгограді та Самарі (-18,3% і -18,2%, відповідно).

Падіння спостерігали й на найбільших ринках рф. У москві падіння становило 11,1%, тоді як в Санкт-Петербурзі склало 17,6%.

До п’ятірки за кількістю закритих дилерських центрів протягом першого півріччя 2025 року увійшли Li Auto (43), Bestune (38), Kaiyi (30), Dongfeng (29) і BAIC (27). Всі вони є китайськими брендами.

За словами фахівців, сьогодні близько третини дилерів відчувають серйозні фінансові труднощі або взагалі знаходяться на межі припинення діяльності, адже структура ринку не забезпечує достатнього рівня прибутковості ні для автовиробників, ні для продавців.

Головні проблеми пов’язані з недоліком попиту на нові авто, зростанням витрат продавців та помилками китайських виробників у формуванні дилерських мереж, які призвели до перенасичення ринку.

Читайте також Китай почав скуповувати нафту рф на тлі тиску мит США на Індію

Сьогодні в рф регіональні дилери продають по 220−250 автівок на рік, тоді як, наприклад, у США цей же показник становить близько 1000 автомобілів.

російські фахівці прогнозують, що навіть за сприятливого збігу обставин за підсумками року очікується зниження ринку мінімум на 10%. Тобто в рф буде продано не більше 1,4 млн нових легкових авто.

Песимістичний сценарій передбачає, що обсяг ринку нових машин може скласти 1,1 млн штук. Тобто у порівнянні з 2024 роком падіння може становити 30%.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.