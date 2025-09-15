Індія планує розбудувати залізницю на кордоні з Китаєм на випадок війни — Bloomberg Сьогодні 04:13 — Світ

Індія планує зміцнити свої північно-східні кордони, розширивши залізничну інфраструктуру. Роблять це для поліпшення доступу, прискорення логістики та забезпечення військової готовності на випадок загострення відносин із сусіднім Китаєм.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними джерел медіа, затверджений план передбачає прокладення 500 кілометрів залізничних колій, включаючи мости та тунелі, для з’єднання віддалених регіонів, що межують з Китаєм, Бангладеш, М’янмою та Бутаном.

Проєкт, розрахований на 300 мільярдів рупій (3,4 мільярда доларів), мають завершити протягом чотирьох років.

Очікується, що модернізація логістики поліпшить доступ цивільного населення та скоротить час реагування під час надзвичайних ситуацій, включаючи стихійні лиха або військову мобілізацію.

Індія також відновила роботу аеропортової інфраструктури на північно-східних територіях країни для використання вертольотами та військовими літаками. Зокрема, йдеться про аеродроми Advance Landing Grounds, які не використовувалися з 1962 року.

Також ведуться переговори щодо можливості будівництва додаткових залізничних ліній поблизу спірного кордону з Китаєм у північному регіоні Ладакх.

Bloomberg підкреслює, хоча відносини з Китаєм останнім часом демонструють ознаки потепління, інфраструктурна стратегія Індії відображає довгострокове планування на випадок непередбачених обставин чи конфліктів.

Тим часом Китай прискорив власне будівництво інфраструктури подвійного призначення, як-от аеропортів та вертолітних майданчиків.

