Німеччина до 2029 року виділить рекордні €10 млрд на цивільний захист Сьогодні 23:16 — Світ

Німеччина до 2029 року виділить рекордні €10 млрд на цивільний захист

Уряд Німеччини оголосив масштабний план посилення системи цивільного захисту. До 2029 року на ці потреби виділять €10 мільярдів — це найбільші витрати країни за минулі десятиліття.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт, пише Bild.

Читайте також Як купити вживане авто в Німеччині

Кошти спрямовуватимуть на закупівлю нових пожежних і медичних машин, техніки для рятувальних служб, мобільних командних пунктів, а також на розвиток цифрових систем зв’язку та попередження.

Також планується створення й оновлення захисних укриттів. Наразі в Німеччині їх залишилось лише 579, що вміщують менше ніж пів мільйона осіб.

Після повномасштабного вторгнення рф в Україну у 2022 році уряд Німеччини вирішив модернізувати систему громадських укриттів.

Читайте також Між східною і західною Німеччиною знову збільшилась різниця в зарплатах

Окрім цього, у країні проведуть спільні навчання за участі Федерального агентства з технічної допомоги, рятувальних служб і Бундесверу.

Особливу увагу приділять поновленню системи сирен і впровадженню сучасних систем оповіщення через мобільні телефони.

theБабель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.