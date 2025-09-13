0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Німеччина до 2029 року виділить рекордні €10 млрд на цивільний захист

Світ
13
Німеччина до 2029 року виділить рекордні €10 млрд на цивільний захист
Німеччина до 2029 року виділить рекордні €10 млрд на цивільний захист
Уряд Німеччини оголосив масштабний план посилення системи цивільного захисту. До 2029 року на ці потреби виділять €10 мільярдів — це найбільші витрати країни за минулі десятиліття.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт, пише Bild.
Читайте також
Кошти спрямовуватимуть на закупівлю нових пожежних і медичних машин, техніки для рятувальних служб, мобільних командних пунктів, а також на розвиток цифрових систем зв’язку та попередження.
Також планується створення й оновлення захисних укриттів. Наразі в Німеччині їх залишилось лише 579, що вміщують менше ніж пів мільйона осіб.
Після повномасштабного вторгнення рф в Україну у 2022 році уряд Німеччини вирішив модернізувати систему громадських укриттів.
Читайте також
Окрім цього, у країні проведуть спільні навчання за участі Федерального агентства з технічної допомоги, рятувальних служб і Бундесверу.
Особливу увагу приділять поновленню системи сирен і впровадженню сучасних систем оповіщення через мобільні телефони.
За матеріалами:
theБабель
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems