Рейтинг найбільш доступних країн для експатів у 2025 році

Світ
Згідно з опитуванням, у якому взяли участь понад 10 тис. експатів, Вʼєтнам вважається найдоступнішою країною для переїзду у 2025 році серед 46 напрямків світу.
Як повідомляє CNBC, про це свідчить дослідження Expat Insider 2025 року, проведене InterNations.
Респонденти оцінювали, наскільки задоволені своїм фінансовим становищем, вартістю життя та чи вистачає їм доходу для комфортного проживання в країні.

За даними дослідження, у В’єтнамі 89% опитаних задоволені вартістю життя, а 87% вважають, що їхніх доходів достатньо для комфортного існування.
Варто зазначити, що жодна європейська країна не потрапила до списку найдоступніших напрямків для експатів.

ТОП-10 найдоступніших напрямків для експатів у 2025 році:

  1. В’єтнам (найдоступніший);
  2. Колумбія;
  3. Панама;
  4. Китай;
  5. Таїланд;
  6. Індонезія;
  7. Філіппіни;
  8. Мексика;
  9. Малайзія;
  10. Бразилія.
Лідерами рейтингу стали азійські держави: п’ять із десяти найкращих знаходяться в Південно-Східній Азії — В’єтнам, Таїланд, Індонезія, Філіппіни та Малайзія.
Зазначається, що Панама найбільш популярна серед пенсіонерів. Дані свідчать, що 35% експатів там вже вийшли на пенсію, порівняно з лише 11% у світі.

ТОП-10 найменш доступних країн для експатів у 2025 році:

  1. Норвегія;
  2. Австралія;
  3. Ірландія;
  4. Південна Корея;
  5. Сінгапур;
  6. Катар;
  7. Туреччина;
  8. Фінляндія;
  9. Велика Британія;
  10. Канада (найменш доступна).
Канада та Велика Британія замикають рейтинг, де 62% та 61% експатів незадоволені вартістю життя, порівняно із середнім світовим показником 40%.
