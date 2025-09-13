У США медстрахування подорожчає рекордно за 15 років
Страхові компанії США, що потерпають від падіння акцій, піднімають ціни на медичні поліси найшвидше за останні 15 років, що посилює побоювання щодо зростання фінансового тиску на споживачів.
Про це повідомляє газета Financial Times.
На скільки зростуть ціни на медстрахування
UnitedHealth пояснила здорожчання митами з торгових воєн, розпочатих президентом Дональдом Трампом.
За даними Mercer, у 2026 році вартість корпоративних програм медстрахування для працівників зросте в середньому на 6,5% — це найбільший стрибок за 15 років.
А для людей, які купують поліси через державні біржі, медіанне підвищення складе 18% — більш ніж удвічі вище торішнього зростання у 7%, за даними дослідницької організації KFF.
Зростання страхових платежів накладається на інші витрати: за даними Національної федерації незалежного бізнесу, третина компаній планує підняти ціни — рекорд від березня минулого року.
Крім того, американські енергокомпанії домагаються збільшення тарифів на $29 млрд, що на 142% більше, ніж рік тому. Наступного тижня очікується оприлюднення серпневого індексу споживчих цін у США.
Компанія Centene, яка входить до трійки аутсайдерів року в індексі S&P 500, зазнає критики від губернаторки Арканзасу Сари Гакабі Сандерс за різке підняття тарифів. На початку серпня вона розкритикувала план підвищити ціни на медичні поліси до 54%.
«Жителі Арканзасу втомилися від шалених рахунків від багатомільярдних страхових компаній», — заявила Сандерс, закликавши комісара штату з питань страхування заблокувати підвищення тарифів Centene.
