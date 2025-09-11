0 800 307 555
Латвія у 2025 році виділить €5 мільйонів на закупівлю американської зброї для України

Кабінет Міністрів Латвії підтримав проєкт, за яким виділять €5 мільйонів для ініціативи НАТО і США під назвою PURL, за якою країни Альянсу закуповують американську зброю для України.
Про це йдеться на сайті Міністерства оборони Латвії.
З узгодженої суми на 2025 рік €3 мільйони виділять з бюджету Міністерства оборони, а €2 мільйони — з бюджету Міністерства закордонних справ.
«Ми повинні продовжувати підтримувати Україну всіма можливими способами й засобами, адже це єдиний шлях зміцнити її здатність захищати свій суверенітет і територіальну цілісність, а також перемогти в боротьбі з державою-агресоркою росією», — сказав міністр оборони Андріс Спрудс.
Нагадаємо, PURL — це новий механізм, створений представниками США і НАТО для допомоги Україні зброєю.
За системою PURL Україна готує список пріоритетних вимог, куди вноситься зброя, що найбільш необхідна на фронті зараз. Союзники НАТО купують американську зброю або жертвують свою, якщо вона є в арсеналах.
Новий механізм забезпечить швидке постачання західних озброєнь українському війську.
Завдяки PURL країни-союзниці НАТО вже закупили зброї для боротьби з росіянами на $2 мільярди. До ініціативи вже долучилися:
  • Нідерланди — перша країна, яка профінансувала пакет на €500 мільйонів;
  • Данія, Норвегія та Швеція разом внесли ще $500 мільйонів;
  • Німеччина анонсувала закупівлю зброї для України на $500 мільйонів.
До ініціативи також долучився Люксембург. Премʼєр-міністр країни заявив, що пакети озброєння для України коштують по $500 мільйонів кожен, тому Люксембургу необхідні союзники для спільної реалізації таких закупівель.
За такою схемою західні партнери сподіваються надати Україні військової допомоги загалом на $10 мільярдів.
За матеріалами:
theБабель
