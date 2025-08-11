Україна потребує $6 млрд у 2025 році для виробництва зброї на наступний рік — Finance.ua

Україна потребує $6 млрд у 2025 році для виробництва зброї на наступний рік Сьогодні 09:14 — Казна та Політика

Україна та ЄС обговорили потреби у фінансуванні на 2025−2026 роки.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

«Для України важливим питанням залишається завчасне планування фінансування ОПК, а також поставок озброєння та іншої допомоги. Щоб розуміти, які обсяги виробництва зброї ми можемо мати на початку 2026 року, його потрібно профінансувати цьогоріч. Наразі є потреба у $6 млрд», — розповів заступник міністра оборони України Сергій Боєв.

Сторони також обговорили розподілення фінансування — на виробництво FPV-дронів, далекобійних засобів та дронів-перехоплювачів. Також проаналізували потребу у безпековій допомозі Україні на 2026 рік.

Також були узгоджені подальші кроки в межах ініціативи SAFE, яка має сприяти повноцінній інтеграції України в європейський оборонно-промисловий простір.

Зокрема, сторони обговорили процес визначення країн-учасниць ініціативи та проєктів, що фінансуватимуться.

