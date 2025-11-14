0 800 307 555
укр
Нові правила для визначення критично важливих підприємств

Казна та Політика
271
Кабінет Міністрів України оновив постанову, яка визначає порядок надання статусу критично важливих підприємств. Тепер до переліку можуть потрапити компанії, що розробляють оборонні технології та інновації без залучення бюджетних коштів — на підставі контрактів із Міністерством оборони.
Про це пише Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.
Також уточнено вимоги до обсягів бронювання працівників таких підприємств.
«Прийняті зміни запроваджують новий критерій для визначення критично важливими підприємств, установ та організацій, які здійснюють розробку інновацій у сфері оборони — зокрема у напрямі створення та вдосконалення озброєння і військової техніки без використання бюджетних коштів. Такі підприємства працюють на підставі договорів або контрактів, укладених із Міністерством оборони», — зазначив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

Мета

Прийняття акта сприятиме сталому функціонуванню підприємств, що розробляють оборонні інновації, які відіграють важливу роль у забезпеченні економічної стійкості та обороноздатності держави.
Раніше ми писали, що в Україні лише 13% чоловіків в IT мають бронювання від свого основного роботодавця. Ще 4% заброньовані на другій неосновній роботі (зазвичай це не IT-компанії). Відстрочку мають 15% опитаних. 24% не підлягають мобілізації з різних причин. Майже половина (44%) опитаних чоловіків в IT не мають бронювання.
Серед айтівців рівня Lead+ частка заброньованих становить 25%, серед менеджерів — 28%. Простежується зв’язок між спеціалізацією та статусом бронювання. Серед керівних і менеджерських ролей — Leadership (C-Level тощо) і Management (Project, Product, Program Manager тощо) — частка заброньованих є найвищою: 36% та 27% відповідно.

У яких компаніях бронюють найчастіше

Найвищий рівень бронювання серед фахівців, які працюють у державних установах (51%) та IT-відділах не-IT компаній, таких як банки, телеком чи ритейл (31%).У продуктових компаніях показник становить близько 14%, що відповідає середньому рівню по галузі. У сервісних компаніях бронюють 10% працівників, в аутстафінгових 8%, у стартапах також 8%.
За матеріалами:
Finance.ua
Резерв+Міноборони
