Нові правила для визначення критично важливих підприємств

Кабінет Міністрів України оновив постанову, яка визначає порядок надання статусу критично важливих підприємств. Тепер до переліку можуть потрапити компанії, що розробляють оборонні технології та інновації без залучення бюджетних коштів — на підставі контрактів із Міністерством оборони.

Про це пише Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Також уточнено вимоги до обсягів бронювання працівників таких підприємств.

«Прийняті зміни запроваджують новий критерій для визначення критично важливими підприємств, установ та організацій, які здійснюють розробку інновацій у сфері оборони — зокрема у напрямі створення та вдосконалення озброєння і військової техніки без використання бюджетних коштів. Такі підприємства працюють на підставі договорів або контрактів, укладених із Міністерством оборони», — зазначив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

Мета

Прийняття акта сприятиме сталому функціонуванню підприємств, що розробляють оборонні інновації, які відіграють важливу роль у забезпеченні економічної стійкості та обороноздатності держави.

