Більшість коштів від військового збору спрямовуватимуть на зброю — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Більшість коштів від військового збору спрямовуватимуть на зброю

16
Більшість коштів від військового збору спрямовуватимуть на зброю
Більшість коштів від військового збору спрямовуватимуть на зброю
Після ухвалення і підписання президентом закону про зміни до державного бюджету та об’єднання Міністратегпрому й Міноборони відбулася зміна моделі розподілу коштів, що надходять від військового податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Відтепер 60% цих грошей спрямовуватимуть до Міноборони, зокрема, 30% - Держспецзв’язку, 10% - на власні потреби військових бригад.
Про це розповіла народна депутатка від «Слуги Народу», голова Комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа.
«Міністерство за ці кошти купуватиме техніку та озброєння, фінансуватиме виробництво цього озброєння в Україні, а також закуповуватиме дрони та розвиватиме їх виробництво в нашій країні», — зазначила парламентарка.
Читайте також
За її словами, новий підхід дасть можливість Міноборони діяти більш гнучко й оперативно переспрямовувати кошти на різні потреби.
«Якщо сьогодні потрібно проплатити контракт на закупівлю дронів, то це буде зроблено. А завтра буде розміщене замовлення на виробництво якогось конкретного виду озброєння в Україні. Саме для цього й було об’єднано ці два міністерства», — наголосила народна депутатка.
Вона додала, що фінансування додаткових видатків держбюджету цього року забезпечуватиметься не тільки розміщенням облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), але й перевиконанням доходів у першому півріччі й тим, яке планується в майбутньому.
Читайте також
«У першому півріччі податкова перевиконала план, також більше чистого прибутку отримав НБУ тощо. Зараз Мінфін розміщує менше ОВДП, тобто запозичує на внутрішньому ринку менше, ніж було заплановано на початку року. Це робиться для того, щоб, з одного боку, заощаджувати кошти на обслуговуванні боргу, на поверненні запозичених коштів. З іншого боку, наразі у нас є багато фінансів, які надають міжнародні партнери. Цих грошей достатньо, щоб видаткова частина бюджету виконувалася вчасно і в повному обсязі», — підсумувала Підласа.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems