Більшість коштів від військового збору спрямовуватимуть на зброю — Finance.ua

Більшість коштів від військового збору спрямовуватимуть на зброю Сьогодні 15:44

Після ухвалення і підписання президентом закону про зміни до державного бюджету та об’єднання Міністратегпрому й Міноборони відбулася зміна моделі розподілу коштів, що надходять від військового податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Відтепер 60% цих грошей спрямовуватимуть до Міноборони, зокрема, 30% - Держспецзв’язку, 10% - на власні потреби військових бригад.

Про це розповіла народна депутатка від «Слуги Народу», голова Комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа.

«Міністерство за ці кошти купуватиме техніку та озброєння, фінансуватиме виробництво цього озброєння в Україні, а також закуповуватиме дрони та розвиватиме їх виробництво в нашій країні», — зазначила парламентарка.

За її словами, новий підхід дасть можливість Міноборони діяти більш гнучко й оперативно переспрямовувати кошти на різні потреби.

«Якщо сьогодні потрібно проплатити контракт на закупівлю дронів, то це буде зроблено. А завтра буде розміщене замовлення на виробництво якогось конкретного виду озброєння в Україні. Саме для цього й було об’єднано ці два міністерства», — наголосила народна депутатка.

Вона додала, що фінансування додаткових видатків держбюджету цього року забезпечуватиметься не тільки розміщенням облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), але й перевиконанням доходів у першому півріччі й тим, яке планується в майбутньому.

«У першому півріччі податкова перевиконала план, також більше чистого прибутку отримав НБУ тощо. Зараз Мінфін розміщує менше ОВДП, тобто запозичує на внутрішньому ринку менше, ніж було заплановано на початку року. Це робиться для того, щоб, з одного боку, заощаджувати кошти на обслуговуванні боргу, на поверненні запозичених коштів. З іншого боку, наразі у нас є багато фінансів, які надають міжнародні партнери. Цих грошей достатньо, щоб видаткова частина бюджету виконувалася вчасно і в повному обсязі», — підсумувала Підласа.

