Кабмін схвалив зміни для захисту викривачів корупції у ЗСУ — Finance.ua
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Кабмін схвалив зміни для захисту викривачів корупції у ЗСУ

Казна та Політика
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Кабмін схвалив зміни для захисту викривачів корупції у ЗСУ
Кабмін схвалив зміни для захисту викривачів корупції у ЗСУ
Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, який посилює захист прав військових, що повідомляють про можливі факти корупції або правопорушення, пов’язані з нею.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.
Міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що ухвалення документу підвищить прозорість у Силах оборони та гарантує кожному військовослужбовцю безпечний механізм інформування про корупцію та надійний захист від переслідувань чи тиску.

Що передбачають зміни

Документ пропонує:
  • надати військовим право повідомляти про корупцію або пов’язані з нею порушення до уповноважених підрозділів чи осіб з питань запобігання та виявлення корупції;
  • закріпити право обирати канал повідомлення, зокрема можливість звертатися напряму до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК);
  • встановити виняток із загального обов’язку інформувати про такі факти безпосередньому командирові чи начальнику.
У Міноборони вважають, що ці зміни сприятимуть зростанню прозорості у військових структурах і посилять систему запобігання корупції.
Нагадаємо, в Україні зростає кількість вироків за корупційні злочини, зокрема серед посадовців.
Торік за корупційні правопорушення та злочини, пов’язані з корупцією, засудили 2195 осіб. Це майже 80% усіх обвинувачених у таких справах, за якими судові рішення набрали законної сили.
Водночас на думку нової очільниці уряду, українське суспільство надмірно роздуває проблему корупції в Україні.
За матеріалами:
Finance.ua
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