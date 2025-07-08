В Україні зросла кількість вироків за корупцію — Finance.ua

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В Україні зросла кількість вироків за корупцію

Кримінал
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В Україні зросла кількість вироків за корупцію
В Україні зросла кількість вироків за корупцію
В Україні зростає кількість вироків за корупційні злочини, зокрема серед посадовців. Торік за корупційні правопорушення та злочини, пов’язані з корупцією, засудили 2195 осіб. Це майже 80% усіх обвинувачених у таких справах, за якими судові рішення набрали законної сили.
Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.
У 2024 році набули чинності стали вироки 60 особам, засудженим за справами про топкорупцію, які розглядає Вищий антикорупційний суд. Для порівняння, у 2021-му таких було 24. Із них 17 осіб отримали покарання у вигляді позбавлення волі, переважно на строк від 5 до 10 років. Ще 34 засуджені були звільнені з випробувальним терміном, решта отримали штраф.
Інфографіка: НАЗК
Інфографіка: НАЗК
У кожного четвертого засудженого конфіскували майно. Більшості також заборонили обіймати певні посади або займатися окремими видами діяльності.
Найбільше вироків ВАКС виніс за зловживання владою або службовим становищем. Серед інших правопорушень: привласнення, розтрата чи заволодіння майном, отримання неправомірної вигоди та зловживання впливом.
Корупційні справи також розглядають загальні місцеві суди, однак фігурантами там здебільшого є не публічні службовці. Торік винними визнали 2135 осіб, понад 60% із них за пропозицію або надання неправомірної вигоди. Найпоширеніше покарання, яке призначали місцеві та апеляційні суди, — штраф.
За матеріалами:
Finance.ua
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