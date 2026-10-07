Незаконні рубки та розкрадання деревини: ДБР розпочало спецоперацію

Державне бюро розслідувань розпочало спецоперацію «Зелений щит», у межах якої викриває незаконні рубки, розкрадання деревини та корупційні схеми у лісовій галузі. Слідчі дії охоплюють працівників лісових господарств і посадовців керівної ланки державних підприємств.

Про це повідомляється на сайті ДБР.

Які порушення розслідує ДБР

У межах спецоперації проводяться слідчі дії у низці кримінальних проваджень. За їхніми результатами ухвалюватимуть відповідні процесуальні рішення. В окремих провадженнях передбачене скерування обвинувальних актів до суду.

Нова спецоперація зосереджена на схемах, через які держава втрачає лісові ресурси та мільйони гривень. Зокрема, слідчі перевіряють факти вирубування здорових дерев під виглядом санітарних рубок, незаконного продажу деревини за заниженими цінами, повторного використання документів для вивезення необлікованого лісу та привласнення коштів державних підприємств.

Також встановлюються обставини незаконних рубок на природоохоронних територіях, розтрати деревини та фіктивного працевлаштування. ДБР перевіряє роль посадовців, які могли організовувати такі схеми або сприяти їхній роботі.

Мета спецоперації «Зелений щит»

Мета спецоперації — припинити незаконне використання лісових ресурсів, встановити всіх причетних та забезпечити відшкодування завданих державі збитків.