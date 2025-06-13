Гвинтокрили та автомобілі: митниця передала ЗСУ «конфіскату» на понад 700 млн гривень — Finance.ua

Гвинтокрили та автомобілі: митниця передала ЗСУ «конфіскату» на понад 700 млн гривень Сьогодні 20:03

Гвинтокрили та автомобілі: митниця передала ЗСУ «конфіскату» на понад 700 млн гривень

Державна митна служба передала на потреби захисників України конфіскованих товарів та транспорту на понад 700 млн гривень.

Пр це повідомила пресслужба відомства.

Найчастіше передавали такі товари:

1 437 автомобілів — на 251,8 млн грн;

майно військового призначення — на 80,1 млн грн;

запчастини до авто — на 63,4 млн грн;

1,85 млн пачок цигарок — на 47,2 млн грн, інших тютюнових виробів — на 2,6 млн грн;

11 555 одиниць комп’ютерної техніки — на 42,4 млн грн;

1 891 мобільних телефонів — на 33,2 млн грн;

одяг та взуття — на 28,9 млн грн;

10 338 одиниць побутової техніки — на 24,9 млн грн;

1 456 генератори, акумулятори та сонячні батареї — на 16,8 млн грн;

лісоматеріали — на 14,2 млн грн;

побутова хімія та засоби гігієни — на 12,6 млн грн;

продукти харчування — на 7,6 млн грн;

медичні вироби — на 5,9 млн грн;

літак та 2 гвинтокрили вартістю 4,9 млн грн;

навушники — на 4,7 млн грн;

годинники — на 3,7 млн грн;

інші категорії майна — на 57,1 млн грн.

Куди передають «конфіскат»

Основними отримувачами стали:

Міністерство оборони України — 487,3 млн грн;

Міністерство внутрішніх справ — 114,0 млн грн;

Державна прикордонна служба України — 64,8 млн грн;

Обласні військові адміністрації — 13,6 млн грн;

Служба Безпеки України — 8,9 млн грн;

інші отримувачі — 13,4 млн грн.

Зазначимо, що конфісковане та таке, що на інших законних підставах перейшло у власність держави, майно передається Збройним Силам України та правоохоронним органам згідно з розпорядженням КМУ від 26.02.2022 № 186-р «Про передачу майна для потреб Збройних Сил», постанови КМУ від 16.09.2022 № 1043 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо передачі майна для задоволення потреб функціонування держави в умовах воєнного стану», а також відповідно до рішень військового командування про примусове відчуження або вилучення майна, прийнятих на підставі приписів Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

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