Пенсійний фонд показав розмір субсидії на опалювальний сезон 2025/26 років

Казна та Політика
140
Розмір субсидії за жовтень визначено з урахуванням вартості послуги з опалення житла — індивідуального газового чи електричного, а також централізованого теплопостачання.
Про це пише Пенсійний фонд.
Розрахунок охоплює період з 16 жовтня (16 днів).
З інформацією про нараховані субсидії можна ознайомитися в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України у розділі «Моя субсидія».
Якщо людина має право на отримання житлової субсидії, але ще не зверталася за її призначенням, це можна зробити одним із таких способів:
  • онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний застосунок «Пенсійний фонд України»;
  • особисто — у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України;
  • поштою — на адресу відповідного територіального органу Фонду.
Нагадаємо, що у разі подання документів до 30 листопада житлова субсидія призначається з початку опалювального періоду.
Якщо звернення буде подане після цієї дати — з місяця подання документів.
Нагадаємо, ВПО мають право звернутися за призначенням житлової субсидії за місцем фактичного проживання та незалежно від місця реєстрації. Наявність договору оренди житла — необов’язкова.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
