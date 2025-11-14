Пенсійний фонд показав розмір субсидії на опалювальний сезон 2025/26 років Сьогодні 15:44 — Казна та Політика

Пенсійний фонд показав розмір субсидії на опалювальний сезон 2025/26 років

Розмір субсидії за жовтень визначено з урахуванням вартості послуги з опалення житла — індивідуального газового чи електричного, а також централізованого теплопостачання.

Про це пише Пенсійний фонд.

Розрахунок охоплює період з 16 жовтня (16 днів).

З інформацією про нараховані субсидії можна ознайомитися в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України у розділі «Моя субсидія».

Якщо людина має право на отримання житлової субсидії, але ще не зверталася за її призначенням, це можна зробити одним із таких способів:

онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний застосунок «Пенсійний фонд України»;

особисто — у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України;

поштою — на адресу відповідного територіального органу Фонду.

Нагадаємо, що у разі подання документів до 30 листопада житлова субсидія призначається з початку опалювального періоду.

Якщо звернення буде подане після цієї дати — з місяця подання документів.

Нагадаємо, ВПО мають право звернутися за призначенням житлової субсидії за місцем фактичного проживання та незалежно від місця реєстрації. Наявність договору оренди житла — необов’язкова.

