За перший квартал мережі АЗС збільшили сплату податків до 3,7 млрд грн

Мережі автозаправних станцій у першому кварталі 2026 року сплатили до державного бюджету 3,7 млрд грн податків. Цей показник на 8% (або на 0,3 млрд грн) більший порівняно з аналогічним періодом 2025 року.
Про це інформує Еnkorr з посиланням на відповідь Державної податкової служби України.

Структура податкових надходжень

Найбільшу частку в структурі надходжень займає ПДВ — 43,6%. На податок з доходів фізичних осіб (ПДФО) припадає 26,3%, а на податок на прибуток — 23,8%. Зростання зафіксовано за всіма основними категоріями:
  • надходження з ПДФО збільшилися на 0,2 млрд грн (+25,4%);
  • ПДВ зріс на 0,1 млрд грн (+10%);
  • податок на прибуток зріс на 0,1 млрд грн (+18%).

Динаміка сплати ПДВ

Державна податкова служба відзначає покращення податкової дисципліни у сфері справляння ПДВ.
У 2025 році обсяг постачання пального в роздрібному сегменті склав 223,5 млрд грн, що на 6,06% більше за показник 2024 року. При цьому сума ПДВ до сплати зросла на 41% і становила 3,5 млрд грн.
Також збільшився фактичний рівень сплати ПДВ у розрахунку на один літр пального. У 2024 році цей показник складав у середньому 0,78 грн; у 2025 році — 0,87 грн; за підсумками січня-лютого 2026 року — 1,09 грн.
За матеріалами:
Діло
Також за темою
Також за темою
