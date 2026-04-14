За перший квартал мережі АЗС збільшили сплату податків до 3,7 млрд грн
Мережі автозаправних станцій у першому кварталі 2026 року сплатили до державного бюджету 3,7 млрд грн податків. Цей показник на 8% (або на 0,3 млрд грн) більший порівняно з аналогічним періодом 2025 року.
Про це інформує Еnkorr з посиланням на відповідь Державної податкової служби України.
Структура податкових надходжень
Найбільшу частку в структурі надходжень займає ПДВ — 43,6%. На податок з доходів фізичних осіб (ПДФО) припадає 26,3%, а на податок на прибуток — 23,8%. Зростання зафіксовано за всіма основними категоріями:
- надходження з ПДФО збільшилися на 0,2 млрд грн (+25,4%);
- ПДВ зріс на 0,1 млрд грн (+10%);
- податок на прибуток зріс на 0,1 млрд грн (+18%).
Динаміка сплати ПДВ
Державна податкова служба відзначає покращення податкової дисципліни у сфері справляння ПДВ.
У 2025 році обсяг постачання пального в роздрібному сегменті склав 223,5 млрд грн, що на 6,06% більше за показник 2024 року. При цьому сума ПДВ до сплати зросла на 41% і становила 3,5 млрд грн.
Також збільшився фактичний рівень сплати ПДВ у розрахунку на один літр пального. У 2024 році цей показник складав у середньому 0,78 грн; у 2025 році — 0,87 грн; за підсумками січня-лютого 2026 року — 1,09 грн.
Надходження єдиного внеску у першому кварталі 2026 року зросли на 17,2%
За перший квартал мережі АЗС збільшили сплату податків до 3,7 млрд грн
Хто має право не сплачувати податок на прибуток (вимоги)
Мадяр натякнув, що не блокуватиме виділення Україні 90 млрд євро
ЄС прагне розблокувати кредит для України на 90 млрд євро після поразки Орбана
МЗС зняло рекомендації щодо обмеження поїздок до Угорщини