Надходження єдиного внеску у першому кварталі 2026 року зросли на 17,2%

У першому кварталі 2026 року надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування становили 173,4 млрд грн.
Це на 17,2%, або на 25,4 млрд грн більше показника аналогічного періоду минулого року. Тоді надійшло 148 млрд грн єдиного внеску, пише ДПС.
Позитивна динаміка надходжень забезпечує фінансову стабільність системи соціального страхування та створює підґрунтя для реалізації державних соціальних програм.

Платники єдиного внеску:

  • роботодавці (підприємства, установи, організації, дипломатичні представництва і консульські установи, військові частини, інші юридичні / фізичні особи, які ведуть розрахунки із застрахованими особами);
  • самозайняті особи (ФОП, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, члени фермерського господарства);
  • добровільні платники (уклали договір про добровільну участь у системи загальнообов’язкового державного соціального страхування);
  • органи, які здійснюють специфічні виплати за окремі категорії застрахованих осіб (Пенсійний фонд України та його територіальні органи, Міністерство закордонних справ України тощо).

Ключові показники єдиного внеску у 2026 році:

З 1 січня 2026 року, відповідно до Закону України «Про Державний бюджет на 2026 рік», в Україні встановлені нові показники:
Мінімальна заробітна плата — 8 647 грн на місяць;
Мінімальний страховий внесок — 1 902,34 грн на місяць (22% від мінімальної зарплати);
Максимальна база нарахування єдиного внеску — 172 940 грн (20 мінімальних зарплат);
Максимальний страховий внесок — 38 046,80 грн на місяць (22% від максимальної бази нарахування).
За матеріалами:
Finance.ua
