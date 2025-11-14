Працевлаштування осіб з інвалідністю: які зміни з січня 2026 року (розмір штрафів) Сьогодні 14:03 — Казна та Політика

З 1 січня 2026 року набирає чинності Закон України № 4219-IХ, який вносить суттєві зміни до порядку працевлаштування осіб з інвалідністю. Нововведення стосуються розрахунку нормативу, звітності та відповідальності роботодавців.

Про це повідомляє Південно-Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці.

Ці зміни вимагатимуть від роботодавців перегляду кадрових процесів та посилення контролю за виконанням нормативу працевлаштування.

Основні зміни

Щоквартальний розрахунок та звітність

Замість щорічного, роботодавці будуть зобов’язані розраховувати норматив працевлаштування осіб з інвалідністю щокварталу. Звітність про виконання нормативу також буде подаватися щоквартально у складі податкових розрахунків.

Новий норматив робочих місць

Норматив на квартал визначатиметься так:

1 робоче місце — для роботодавців із середньообліковою кількістю штатних працівників (СКШП) від 8 до 25 осіб.

4% від СКШП — для роботодавців із СКШП понад 25 осіб.

2% від СКШП — для закладів охорони здоров’я, реабілітаційних закладів, надавачів соцпослуг та організацій, що займаються реабілітацією чи навчанням осіб з інвалідністю.

Умови зарахування працівника до нормативу

Для зарахування працівника з інвалідністю до виконання нормативу, з 2026 року мають одночасно виконуватися три умови:

Місце роботи має бути основним. Нарахована заробітна плата має перевищувати розмір мінімальної. Робочий час має відповідати нормальній або адаптованій тривалості.

Запровадження цільового внеску

Замість адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу запроваджується «цільовий внесок на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю».

Важливі деталі:

Платники: обов’язок сплати поширюється на всіх роботодавців (включно з бюджетними установами), які не виконали норматив.

Звільнення від сплати: не платять внесок роботодавці із середньообліковою кількістю штатних працівників менше 8 осіб, ті, хто виконав норматив, та дипломатичні представництва.

Розмір внеску: розраховується за формулою, що базується на 40% середньомісячної зарплати, кількості місяців у кварталі та різниці між нормативом і фактичною кількістю працевлаштованих осіб з інвалідністю (на період воєнного стану розмір внеску — 50% базової ставки).

Адміністрування: контроль за нарахуванням та сплатою внеску покладається на податкові органи.

Штрафи за несплату внеску:

7% від суми — за несвоєчасну сплату.

10% від донарахованої суми — за донарахування (але не більше 50% суми).

Пеня: на суму недоїмки нараховуватиметься пеня в розмірі 0,1% суми недоплати за кожен день прострочення.

Штраф за звітність: 170 грн (10 н.м.д.г.) за неподання, несвоєчасне подання або подання звітності не за встановленою формою.

