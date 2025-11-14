Працевлаштування осіб з інвалідністю: які зміни з січня 2026 року (розмір штрафів)
З 1 січня 2026 року набирає чинності Закон України № 4219-IХ, який вносить суттєві зміни до порядку працевлаштування осіб з інвалідністю. Нововведення стосуються розрахунку нормативу, звітності та відповідальності роботодавців.
Про це повідомляє Південно-Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці.
Ці зміни вимагатимуть від роботодавців перегляду кадрових процесів та посилення контролю за виконанням нормативу працевлаштування.
Основні зміни
- Щоквартальний розрахунок та звітність
Замість щорічного, роботодавці будуть зобов’язані розраховувати норматив працевлаштування осіб з інвалідністю щокварталу. Звітність про виконання нормативу також буде подаватися щоквартально у складі податкових розрахунків.
Новий норматив робочих місць
Норматив на квартал визначатиметься так:
- 1 робоче місце — для роботодавців із середньообліковою кількістю штатних працівників (СКШП) від 8 до 25 осіб.
- 4% від СКШП — для роботодавців із СКШП понад 25 осіб.
- 2% від СКШП — для закладів охорони здоров’я, реабілітаційних закладів, надавачів соцпослуг та організацій, що займаються реабілітацією чи навчанням осіб з інвалідністю.
Умови зарахування працівника до нормативу
Для зарахування працівника з інвалідністю до виконання нормативу, з 2026 року мають одночасно виконуватися три умови:
- Місце роботи має бути основним.
- Нарахована заробітна плата має перевищувати розмір мінімальної.
- Робочий час має відповідати нормальній або адаптованій тривалості.
Запровадження цільового внеску
Замість адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу запроваджується «цільовий внесок на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю».
Важливі деталі:
Платники: обов’язок сплати поширюється на всіх роботодавців (включно з бюджетними установами), які не виконали норматив.
Звільнення від сплати: не платять внесок роботодавці із середньообліковою кількістю штатних працівників менше 8 осіб, ті, хто виконав норматив, та дипломатичні представництва.
Розмір внеску: розраховується за формулою, що базується на 40% середньомісячної зарплати, кількості місяців у кварталі та різниці між нормативом і фактичною кількістю працевлаштованих осіб з інвалідністю (на період воєнного стану розмір внеску — 50% базової ставки).
Адміністрування: контроль за нарахуванням та сплатою внеску покладається на податкові органи.
Читайте також
Штрафи за несплату внеску:
- 7% від суми — за несвоєчасну сплату.
- 10% від донарахованої суми — за донарахування (але не більше 50% суми).
Пеня: на суму недоїмки нараховуватиметься пеня в розмірі 0,1% суми недоплати за кожен день прострочення.
Штраф за звітність: 170 грн (10 н.м.д.г.) за неподання, несвоєчасне подання або подання звітності не за встановленою формою.
Поділитися новиною
Також за темою
Працевлаштування осіб з інвалідністю: які зміни з січня 2026 року (розмір штрафів)
Нові правила для визначення критично важливих підприємств
МВФ анонсував початок роботи над новою програмою для України
В наступному році Київ планує закупити нові вагони: де візьмуть кошти
«Нафтогаз» підписав грантову угоду з ЄІБ на 127 мільйонів євро
Прокуратура зобов’язала повернути столичній громаді земельну ділянку на Троєщині (фото)