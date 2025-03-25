В Україні не звільнили жодного прокурора, у якого знайшли та скасували фейкову інвалідність — ЦПК Сьогодні 09:15

В Україні не звільнили жодного прокурора, у якого знайшли та скасували фейкову інвалідність — ЦПК

Офіс генпрокурора не звільнив жодного із 74 прокурорів, у яких виявили та скасували фейкову інвалідність.

Про це повідомляє Центр протидії корупції (ЦПК).

Там розповіли, що такі відповіді отримали на запити в Офісі генпрокурора та Державному бюро розслідувань (ДБР).

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«Відповідь така: 2 підозри і 0 звільнень. Втім нещодавно МОЗ провело перевірку і скасувало інвалідності у 74 з 356 перевірених прокурорів. Це означає, що вони не мали достатньо підстав для їх отримання, а отже — інвалідності виявилися фейковими», — йдеться у повідомленні.

У ЦПК наголошують, що зараз і ДБР, і ОГПУ мають на руках висновки Міністерства охорони здоров’я про фейкові інвалідності 74 прокурорів, 13 з яких — хмельницькі, але все одно нікого не звільняють.

«У Генпрокуратурі написали, що просто не бачать підстав для звернення зі скаргою до Кваліфікаційної дисциплінарної комісії прокурорів. Без висновку цієї комісії звільнити прокурорів неможливо», — додали там.

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Як повідомили ЦПК у ДБР, наразі повідомили про підозру лише 2 з 74 прокурорів з фейковими інвалідностями — керівнику Хмельницької окружної прокуратури та керівнику Уманської окружної прокуратури Черкаської області.

ЦПК також запитав у МОЗ, скільком прокурорам скасували рішення МСЕК, тобто інвалідності. Так, в Хмельницькій області скасували рішення 13 прокурорам, а в інших областях України — 61.

Нагадаємо, 22 жовтня президент Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Темою були розслідування стосовно несправжніх інвалідностей у прокурорів. РНБО ухвалило низку рішень, зокрема цифровізацію, ліквідування МСЕК до кінця року, перевірку та аудит щодо інвалідності посадовців.

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МОЗ України розпочало перевірки обґрунтованості рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності чоловікам віком від 18 до 60 років, прийнятих під час воєнного стану. Переглянуто понад 90 тисяч справ і розпочато співпрацю з правоохоронними органами, що призвело до затримань і вручення підозр, але цих результатів недостатньо.

В результаті, звільнено керівників Центральної медико-соціальної експертної комісії МОЗ, інших пов’язаних інститутів і співробітників, які відповідали за цей напрям.

Генеральний прокурор України Андрій Костін подав у відставку. Це сталося на тлі розслідувань у зв’язку з поширенням інформації про те, що 50 прокурорів Хмельницької області незаконно отримали статус інвалідності.

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