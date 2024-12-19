Рада підтримала в цілому законопроєкт про ліквідацію МСЕК — Finance.ua

Рада підтримала в цілому законопроєкт про ліквідацію МСЕК
Верховна Рада України 19 грудня підтримала в цілому законопроєкт № 12 178 про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій.
Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у Telegram.
Відповідний законопроєкт підтримали 259 народних обранців.
«Замість з 1 січня 2025 року впроваджується створення експертних комісій у кластерних і надкластерних лікарнях (сучасна система оцінювання функціонування особи)», — сказано в повідомленні.
Як раніше пояснювали в Міністерстві охорони здоровʼя, після ухвалення відповідного законопроєкту:
- не буде необхідності в лікарсько-консультативних комісіях: направляти на оцінювання зможуть лікуючі медики, а військовослужбовців — лікарі ВЛК на підставі чітких критеріїв за допомогою електронної системи;
- до процесу оцінювання людина зможе залучити свого повноважного представника, наприклад лікаря, який зможе пояснити справу пацієнта;
- визначить, які лікарі мають право проводити оцінювання, а які — ні;
- запровадить механізми оскарження рішення таких команд.
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Нагадаємо, у жовтні ДБР викрило керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу на незаконному збагаченні у великих розмірах, до якого можуть бути причетні інші члени родини. Під час обшуків знайшли готівку в еквіваленті $6 млн.
22 жовтня президент Володимир Зеленський підписав указ № 732/2024, яким з 31 грудня 2024 року медико-соціальні експертні комісії будуть ліквідовані.
25 жовтня уряд затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед медико-соціальних експертних комісій.
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