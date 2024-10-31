Ліквідація МСЕК: як вона вплине на соціальні виплати — Finance.ua
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Ліквідація МСЕК: як вона вплине на соціальні виплати

Казна та Політика
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Ліквідація МСЕК: як вона вплине на соціальні виплати
Ліквідація МСЕК: як вона вплине на соціальні виплати
Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо протидії корупції під час встановлення інвалідності посадовцям. Серед іншого указ передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій (МСЕК). Від 1 січня 2025 року обласні, міські та міжрайонні МСЕК по всій країні припинять виконувати функції з експертизи інвалідності та встановлення втрати працездатності.
Також нещодавно Міністерство охорони здоров’я передало функції Центральної медико-санітарної експертної комісії Українському державному науково-дослідному інституту медико-соціальних проблем інвалідності у місті Дніпро.
Видання NV розповіло, чи вплинуть ці зміни на статус інвалідності, соцвиплати і пенсії.
В рамках реформи статус інвалідності залишається без змін. Інвалідність буде встановлюватися за висновком мультидисциплінарної команди з використанням цифрових інструментів.

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Оцінка працездатності відбуватиметься після проходження людиною реабілітації, дистанційно та анонімно. В залежності від ступеня працездатності, людина отримуватиме допомогу та щомісячну страхову виплату. Якщо відбулась повна втрата працездатності і людина більше не може працювати, — щомісячна фінансова підтримка від держави забезпечить їй гідне існування.
Крім того, в рамках реформи передбачається впровадження електронного кейс-менеджменту. Він поєднає соціальні та медичні дані і зробить процеси підтримки більш прозорими та оперативними, а також допоможе зменшити бюрократію і підвищити швидкість та зручність отримання допомоги.
Реформа не передбачає зменшення жодних виплат чи соціальних гарантій. Люди, які отримують пенсії по інвалідності, продовжуватимуть отримувати всі належні виплати в повному обсязі.
За матеріалами:
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