Правоохоронці перевіряють рішення МСЕК про інвалідність щодо 1695 посадовців — Finance.ua

Правоохоронці перевіряють рішення МСЕК про інвалідність щодо 1695 посадовців Сьогодні 19:30 — Казна та Політика

Правоохоронці перевіряють рішення МСЕК про інвалідність щодо 1695 посадовців

Міністерство охорони здоровʼя разом із правоохоронними органами перевіряють рішення медико-соціальних експертних комісій щодо встановлення інвалідності 1695 посадовцям з понад 30 державних органів.

Про це повідомило МОЗ.

Станом на кінець листопада 2024 року міжвідомча група, яка перевіряє рішення, сформувала перелік з цих 1695 посадовців відповідно до інформації Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора.

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«Вони направлені для здійснення експертизи щодо обґрунтованості прийнятих щодо них рішень медико-соціальними експертними комісіями», — додали у МОЗ.

Зокрема, серед відібраних справ, які підлягають перегляду:

32% — працівники органів податкової служби України;

26% — працівники органів прокуратури;

17% — працівники органів митної служби;

25% — працівники інших державних органів.

Цей перелік збільшується в міру надходження додаткових даних від правоохоронців.

У найближчі два місяці перевірки обґрунтованості рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності триватимуть, а в разі необґрунтованого ухвалення таких рішень здійснюватимуться їхні перегляди.

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Як нагадали у відомстві, для оптимізації процесу запроваджено зміни на центральному рівні. Відповідно функції Центральної МСЕК МОЗ у частині проведення медико-соціальної експертизи, зокрема щодо оскарження рішень та проведення перевірок, передали Українському державному науково-дослідному інституту медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ у Дніпрі, на базі якого створена оновлена Центральна МСЕК.

Нагадаємо, 4 жовтня правоохоронці викрили керівницю медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) у Хмельницькій області Тетяну Крупу, а також її сина Олександра Крупу — голову обласного Пенсійного фонду — на незаконному збагаченні на мільйони доларів.

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На тлі цього скандалу правоохоронці взялися з перевірки посадовців Хмельниччини та працівників МСЕК. Міністерство охорони здоровʼя провело перевірки та скасувало висновки Хмельницької МСЕК про встановлення інвалідності 74 військовозобовʼязаним. А президент Володимир Зеленський призначив засідання РНБО щодо ситуації з медико-соціальними експертними комісіями й пообіцяв реакцію на різних рівнях.

Так, 22 жовтня Зеленський оголосив, що РНБО визначило перелік рішень, «які повернуть справедливість», а він затвердив їх указом. За кілька хвилин стало відомо, що генеральний прокурор України Андрій Костін подав у відставку.

hromadske За матеріалами:

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