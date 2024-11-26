Правоохоронці перевіряють рішення МСЕК про інвалідність щодо 1695 посадовців — Finance.ua

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Правоохоронці перевіряють рішення МСЕК про інвалідність щодо 1695 посадовців

Казна та Політика
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Правоохоронці перевіряють рішення МСЕК про інвалідність щодо 1695 посадовців
Правоохоронці перевіряють рішення МСЕК про інвалідність щодо 1695 посадовців
Міністерство охорони здоровʼя разом із правоохоронними органами перевіряють рішення медико-соціальних експертних комісій щодо встановлення інвалідності 1695 посадовцям з понад 30 державних органів.
Про це повідомило МОЗ.
Станом на кінець листопада 2024 року міжвідомча група, яка перевіряє рішення, сформувала перелік з цих 1695 посадовців відповідно до інформації Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора.
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«Вони направлені для здійснення експертизи щодо обґрунтованості прийнятих щодо них рішень медико-соціальними експертними комісіями», — додали у МОЗ.
Зокрема, серед відібраних справ, які підлягають перегляду:
  • 32% — працівники органів податкової служби України;
  • 26% — працівники органів прокуратури;
  • 17% — працівники органів митної служби;
  • 25% — працівники інших державних органів.
Цей перелік збільшується в міру надходження додаткових даних від правоохоронців.
У найближчі два місяці перевірки обґрунтованості рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності триватимуть, а в разі необґрунтованого ухвалення таких рішень здійснюватимуться їхні перегляди.
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Як нагадали у відомстві, для оптимізації процесу запроваджено зміни на центральному рівні. Відповідно функції Центральної МСЕК МОЗ у частині проведення медико-соціальної експертизи, зокрема щодо оскарження рішень та проведення перевірок, передали Українському державному науково-дослідному інституту медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ у Дніпрі, на базі якого створена оновлена Центральна МСЕК.
Нагадаємо, 4 жовтня правоохоронці викрили керівницю медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) у Хмельницькій області Тетяну Крупу, а також її сина Олександра Крупу — голову обласного Пенсійного фонду — на незаконному збагаченні на мільйони доларів.
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На тлі цього скандалу правоохоронці взялися з перевірки посадовців Хмельниччини та працівників МСЕК. Міністерство охорони здоровʼя провело перевірки та скасувало висновки Хмельницької МСЕК про встановлення інвалідності 74 військовозобовʼязаним. А президент Володимир Зеленський призначив засідання РНБО щодо ситуації з медико-соціальними експертними комісіями й пообіцяв реакцію на різних рівнях.
Так, 22 жовтня Зеленський оголосив, що РНБО визначило перелік рішень, «які повернуть справедливість», а він затвердив їх указом. За кілька хвилин стало відомо, що генеральний прокурор України Андрій Костін подав у відставку.
За матеріалами:
hromadske
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