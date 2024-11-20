Ліквідація МСЕК: Рада підтримала законопроєкт у першому читанні — Finance.ua

Ліквідація МСЕК: Рада підтримала законопроєкт у першому читанні
Верховна Рада України в середу, 20 листопада, підтримала в першому читанні законопроєкт № 12 178 про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За відповідний законопроєкт проголосували 260 нардепів.
Зокрема, законопроєкт пропонує замість поняття «медико-соціальна експертиза» ввести термін «оцінювання повсякденного функціонування людини».
Законопроєкт пропонує встановити, що медогляд мають проводити відповідні експертні комісії, що формуватимуться в кластерних та надкластерних закладах охорони здоров’я. Їхніми функціями будуть:
- встановлення групи інвалідності:
- направлення на додаткове обстеження;
- планування і проведення повторного обстеження, тощо.
Згідно з пояснювальною запискою, основними завданням законопроєкту № 12 178 є спрощення процесів встановлення інвалідності, цифровізація проходження експертизи та запровадження прозорих механізмів оскарження.
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За новим законопроєктом, створюється система оцінювання на базі потужних лікарень з мультидисциплінарними реабілітаційними командами.
Замість поняття «медико-соціальна експертиза» законопроект вводить термін «оцінювання повсякденного функціонування особи.» У центрі нового процесу стоятиме не папірець, а реальна допомога, потрібна кожній конкретній людині, аби повноцінно жити і працювати.
В уряді переконують, що нова система буде цифровізована та націлена на максимальну реабілітацію людини, повернення до активного життя та адаптацію робочого місця під її потреби.
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Стан пацієнта та його потреби для відновлення оцінюватимуть практикуючі лікарі у багатопрофільних лікарнях в складі експертних команд. Крім того, буде можливість дистанційної, заочної та виїзної оцінки. Всі дії та документи фіксуватимуть в електронній системі задля мінімізації корупційних ризиків. Водночас статистика щодо команд, їх діяльності, рішень та черг буде доступна онлайн.
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