Ліквідація МСЕК: Рада підтримала законопроєкт у першому читанні — Finance.ua

Ліквідація МСЕК: Рада підтримала законопроєкт у першому читанні Сьогодні 16:29 — Казна та Політика

Ліквідація МСЕК: Рада підтримала законопроєкт у першому читанні

Верховна Рада України в середу, 20 листопада, підтримала в першому читанні законопроєкт № 12 178 про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За відповідний законопроєкт проголосували 260 нардепів.

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Зокрема, законопроєкт пропонує замість поняття «медико-соціальна експертиза» ввести термін «оцінювання повсякденного функціонування людини».

Законопроєкт пропонує встановити, що медогляд мають проводити відповідні експертні комісії, що формуватимуться в кластерних та надкластерних закладах охорони здоров’я. Їхніми функціями будуть:

встановлення групи інвалідності:

направлення на додаткове обстеження;

планування і проведення повторного обстеження, тощо.

Згідно з пояснювальною запискою, основними завданням законопроєкту № 12 178 є спрощення процесів встановлення інвалідності, цифровізація проходження експертизи та запровадження прозорих механізмів оскарження.

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За новим законопроєктом, створюється система оцінювання на базі потужних лікарень з мультидисциплінарними реабілітаційними командами.

Замість поняття «медико-соціальна експертиза» законопроект вводить термін «оцінювання повсякденного функціонування особи.» У центрі нового процесу стоятиме не папірець, а реальна допомога, потрібна кожній конкретній людині, аби повноцінно жити і працювати.

В уряді переконують, що нова система буде цифровізована та націлена на максимальну реабілітацію людини, повернення до активного життя та адаптацію робочого місця під її потреби.

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Стан пацієнта та його потреби для відновлення оцінюватимуть практикуючі лікарі у багатопрофільних лікарнях в складі експертних команд. Крім того, буде можливість дистанційної, заочної та виїзної оцінки. Всі дії та документи фіксуватимуть в електронній системі задля мінімізації корупційних ризиків. Водночас статистика щодо команд, їх діяльності, рішень та черг буде доступна онлайн.

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